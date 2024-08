Colin Farrell spricht über die schwere Erkrankung seines Sohnes

Colin Farrell will ein Sprachrohr für seinen am Angelman-Syndrom erkrankten Sohn sein. Der Schauspieler gründete nun zu seinen Ehren eine Stiftung, die junge Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen unterstützen soll.

Hollywoodstar Colin Farrell (48) kämpft für die Selbstständigkeit seines Sohnes James (20). Das älteste Kind des Schauspielers kam mit dem sogenannten Angelman-Syndrom zur Welt, einer seltenen genetischen Veränderung, die mit Entwicklungsstörungen einhergeht. Farrell hat nun eine Stiftung für Betroffene gegründet. Das berichtet das «People»-Magazin.

«Ich möchte, dass die Welt freundlich zu James ist», zitiert das Magazin Farrell, der nun erstmals offen über die Erkrankung seines Sohnes spricht. Denn er möchte vor allem auf ein bestimmtes Problem aufmerksam machen: James feiert im September seinen 21. Geburtstag – mit Erreichen dieses Alters fallen viele Erkrankte aus Unterstützungssystemen heraus.

«Wenn dein Kind 21 wird, sind sie quasi auf sich allein gestellt», erklärt Colin Farrell. «Alle Schutzvorkehrungen, die es gibt, wie Sonderschulunterricht, fallen weg. Es bleibt ein junger Erwachsener, der eigentlich integrierter Teil unserer modernen Gesellschaft sein sollte, aber in den meisten Fällen zurückgelassen wird.»

Colin Farrell will Betroffene unterstützen

Mit seiner neu gegründeten Colin Farrell Foundation will der Schauspieler Betroffene nun unterstützen. Die Stiftung soll Hilfe für junge Erwachsene mit geistigen Behinderungen leisten. «Es ist das erste Mal, dass ich darüber spreche, und der einzige Grund, warum ich spreche, ist, dass ich James nicht fragen kann, ob er es machen will», erläutert Farrell. Denn der 20-Jährige ist nonverbal und kann selbst nicht sprechen.

«Ich spreche mit James, als ob er 20 Jahre alt ist, die englische Sprache perfekt beherrscht und altersgemässe kognitive Fähigkeiten hat. Aber ich kann keine Antwort von ihm erkennen – ob er sich mit all dem wohlfühlt oder nicht. Also muss ich eine Entscheidung treffen, die darauf basiert, dass ich James kenne und weiss, was für ein junger Mann er ist und wie gut er in seinem Herzen ist», so Farrell weiter.

Er glaubt, wenn James wüsste, «dass wir Familien und anderen jungen Erwachsenen mit besonderen Bedürfnissen helfen», würde er sagen: «Dad, wovon redest du? Weshalb fragst du mich? Natürlich machen wir das.» Farrell fügt hinzu: «Deshalb tun wir es. Es ist alles wegen James – alles ihm zu Ehren.»

Colin Farrell ist zweifacher Vater

James ist der ältere von zwei Söhnen von Colin Farrell. Er stammt aus einer Beziehung mit dem US-Model Kim Bordenave (52) und wurde 2003 geboren. Seine Erkrankung mit dem Angelman-Syndrom machte Farrell erstmals 2007 öffentlich. Aus einer Beziehung mit der mexikanischen Schauspielerin Alicja Bachleda-Curus (41) hat Farrell einen weiteren Sohn, der 2009 zur Welt kam.