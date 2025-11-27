Schauspieler Jan Josef Liefers enthüllt ungewöhnliche Streittaktik mit Ehefrau Anna Loos. Das Paar zieht sich bei Konflikten nackt aus und setzt auf wöchentliche Gesprächsrunden ohne Unterbrechungen.

Darum gehts Jan Josef Liefers und Anna Loos teilen ungewöhnliche Beziehungstipps

Nackt streiten und wöchentliche Gesprächszeit ohne Unterbrechungen empfohlen

Dax Shepard lehrte Kristen Bell nach 3 Monaten, besser zu streiten

Sei über 20 Jahren gehen die beiden Schauspieler Jan Josef Liefers (61, «Tatort») und Anna Loos (55, «Helen Dorn») als Ehepaar durchs Leben. Von Streitigkeiten sind auch sich nicht gefeit, doch sie haben eine etwas ungewöhnliche Art damit umzugehen: «Wenn Streit beginnt: Beide sofort nackt ausziehen, ins Bett legen – und dort weiter streiten», erklärt Liefers gegenüber dem «Spiegel». Die Begründung für diese Massnahme schiebt er gleich nach. «Man kann sich unmöglich nackt im Bett genauso streiten wie angezogen in der Küche.»

Von seinem Beziehungstipp ist er derart überzeugt, dass er ihn gar der Leserschaft ans Herz legt. «Probiert es aus – ich freue mich auf eure Dankschreiben!» Zeilen des Dankes könnte er vielleicht auch für seinen zweiten Beziehungstipp erhalten. «Man trifft sich unverhandelbar einmal pro Woche – ohne Handys oder andere Ablenkung. Dann stellt man sich einen Wecker und jeder darf 30 Minuten lang allein sprechen, ohne unterbrochen zu werden. Das muss garantiert sein.»

Wie das im Alltag genau aussieht, erläutert Ehefrau Anna Loos. «Du kannst auch 29 Minuten still dasitzen und nachdenken und am Ende nur einen Satz sagen. Das ist egal, die halbe Stunde gehört dir allein.» Wer spreche, dürfe allerdings nur über sich selbst und nicht über das Gegenüber reden. Für Liefers ist das eine «völlig neue Erfahrung des Zuhörens und Redens.» Doch manchmal brauche es gemäss Anna Loos auch keine Worte, sondern lediglich Gesten – ein Blumenstrauss beispielsweise. «Klingt simpel, ist es auch».

Schön streiten will gelernt sein

Während Liefers und Loos für ein harmonisches Familienleben auf eine spezielle Streittaktik setzten, musste Dax Shepard (50, «Idiocracy») seiner Frau Kristen Bell (45, «Bad Moms») erst einmal beibringen, wie man angemessen streitet. «Als wir uns zum ersten Mal trafen, verliebten wir uns Hals über Kopf, und ich liebte den dramatischen Abgang», erklärte Bell 2017 in der Talkshow «Harry» von Harry Connick Jr. (58).

«Wir stritten uns, weil wir uns oft stritten – und ich schrie etwas und schlug die Schlafzimmertür zu, dann schlug ich die Haustür zu, stieg in mein Auto, raste aus der Einfahrt und setzte mich einfach um die Ecke in mein Auto», erklärte Bell und zeigte damit deutlich auf, was unter «dramatischem Abgang» zu verstehen ist. Nach solchen Situationen habe es sich für sie jeweils gut angefühlt. «Erst als er mich darauf hinwies, wurde mir klar, wie unglaublich toxisch das war.»

Nach drei Monaten hatte er die Nase voll von ihrem ständigen davonlaufen. «Ich habe mehr Respekt vor mir selbst – ich liebe dich, aber ich werde das nicht mein ganzes Leben lang tun», habe er ihr demnach gesagt. Sein Vorschlag: «Wie wäre es, wenn du beim nächsten Streit den Raum verlassen darfst, aber nicht das Haus?». Daran hielt sich Bell in der Folge, bis es von Shepard schliesslich hiess, dass sie bei einem Streit auch den Raum nicht mehr verlassen dürfe. «Ich wurde richtiggehend trainiert», so Bell. Mittlerweile würden die beiden «sehr schön streiten».