Trauer in der Filmwelt: Richard Chamberlain ist gestorben. Der US-Schauspieler ist im Alter von 90 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls erlegen.

1/5 Der US-Schauspieler Richard Chamberlain ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Foto: IMAGO/Everett Collection

Der US-amerikanische Schauspieler Richard Chamberlain ist im Alter von 90 Jahren verstorben, wie «Variety» und andere US-Medien berichten. Sein Publizist Harlan Boll hat den Tod bestätigt. Chamberlain wäre am Montag 91 Jahre alt geworden.

Laut «Variety» erlag Chamberlain am Samstag in Waimanalo, Hawaii, den Folgen eines Schlaganfalls. Sein langjähriger Lebensgefährte Martin Rabbett (71) äusserte sich in einer bewegenden Erklärung: «Unser geliebter Richard ist jetzt bei den Engeln. Er ist frei und schwebt zu seinen Lieben vor uns. Wie gesegnet waren wir, eine so wundervolle und liebevolle Seele gekannt zu haben. Liebe stirbt nie. Und unsere Liebe liegt unter seinen Flügeln und trägt ihn zu seinem nächsten grossen Abenteuer.»

Richard Chamberlain ist bekannt aus «Die Dornenvögel»

Chamberlain, geboren in Beverly Hills, entdeckte seine Leidenschaft für die Schauspielerei während seines Kunststudiums am Pomona College. Nach seinem Militärdienst in Korea kehrte er in die USA zurück und vertiefte seine schauspielerischen Fähigkeiten.

Sein Durchbruch kam 1961 mit der Hauptrolle in der TV-Serie «Dr. Kildare», die ihn international bekannt machte. Parallel dazu startete er eine erfolgreiche Gesangskarriere. Ende der 1960er Jahre zog Chamberlain nach England, um seine Schauspielkunst zu verfeinern und feierte Erfolge am Theater, insbesondere als «Hamlet».

In den 1970er Jahren kehrte er in die USA zurück und spielte in bekannten Filmen wie «Flammendes Inferno» (1974) und «Der Graf von Monte Christo» (1975). Besonders erfolgreich waren seine Auftritte in den Miniserien «Shōgun» (1980) und «Die Dornenvögel» (1983), für die er jeweils mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde.

Chamberlain hat sich 2003 geoutet

Privat lebte Chamberlain lange Zeit mit seinem Partner Martin Rabbett auf Hawaii. Erst 2003 outete er sich in seiner Autobiografie «Shattered Love» öffentlich und sprach über die Herausforderungen seines jahrzehntelangen Doppellebens.

Chamberlains Tod markiert das Ende einer beeindruckenden Karriere, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte und verschiedene Facetten der Unterhaltungsindustrie umfasste. Seine Vielseitigkeit als Schauspieler, sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera, sowie seine musikalischen Erfolge hinterlassen ein bleibendes Vermächtnis in der Film- und Fernsehgeschichte.