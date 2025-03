John Travolta gönnt sich 1000-Dollar-Steak

Was befand sich wohl in dem Koffer, den John Travolta in «Pulp Fiction» öffnete? Ein Restaurant in Miami hat sich gedacht: Es könnte ein teures Steak gewesen sein. Genau das kostete der Schauspieler kürzlich bei einem Besuch – natürlich stilecht in einem «Beef Case».

1/5 John Travolta ist auch 31 Jahre nach Filmstart eng mit «Pulp Fiction» verbunden. Im Restaurant Papi Steak in Miami probierte er das vom Streifen inspirierte Luxus-Steak für 1000 Dollar. Foto: imago images/Xavier Collin/Avalon.red

Darum gehts John Travolta probiert 1000-Dollar-Steak inspiriert von «Pulp Fiction»-Szene

Steak wird in einem Aktenkoffer serviert, angelehnt an die berühmte Filmszene

Bei dem Stück Fleisch handelt es sich um ein 1,6 Kilogramm schweres australisches Wagyu-Tomahawk-Steak

John Travolta (71) hat jetzt ein ganz besonderes Fleischstück gekostet. Zusammen mit prominenten Freunden probierte er ein 1000 Dollar teures, von seinem Film «Pulp Fiction» inspiriertes Steak, das in einem mit Strasssteinen besetzten Aktenkoffer serviert wird.

Von berühmter Filmszene inspiriert

Der Kultfilm von 1994 inspirierte das Restaurant Papi Steak in Miami zu diesem extravaganten «Beef Case», der rund 925 Euro kostet. Es ist eine Anspielung auf die Story, in der die Figuren von Travolta und Samuel L. Jackson (76) einen Aktenkoffer finden sollen, dessen Inhalt jedoch nie enthüllt wird. Zu sehen ist in einer Szene nur, wie Vincent Vega, gespielt von Travolta, den Koffer öffnet und sichtlich erfreut ist. Wer weiss, vielleicht, weil möglicherweise ein rund 1,6 Kilogramm schweres australisches Wagyu-Tomahawk-Steak darin lag.

Laut dem Portal «TMZ» stellte der Schauspieler beim Restaurantbesuch den berühmten Moment nach, als ihm das Steak serviert wurde. Auch der Restaurant-Miteigentümer Dave Grutman (50), Rapper Quavo (33) und der Filmproduzent Randall Emmett (54), der an dem Abend seinen Geburtstag feierte, waren anwesend, wie auf dem Instagram-Account des Restaurants zu sehen ist.

Fans spekulieren seit 1994 über den Inhalt

Der Inhalt des «Pulp Fiction»-Koffers wird bei Filmfans seit Jahrzehnten heiss diskutiert. Die meisten Zuschauer glauben, dass sich in dem Koffer Geld, Juwelen oder sogar der Heilige Gral befinden. Andere spekulierten, dass darin auch die Seele des Bösewichts Marsellus Wallace (gespielt von Ving Rhames(65)) verborgen sein könnte. Filmemacher Quentin Tarantino (62) betonte, er habe das Publikum absichtlich im Unklaren gelassen. «Es liegt an ihnen, herauszufinden, was da drin ist», sagte er 2009 in einem Interview mit Charlie Rose.