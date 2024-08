Ein Jahr nach dem Tod von Box-Legende René Weller erzählt seine Witwe Maria schockierende Details: Sie stürzte in eine tiefe Depression und wog nur noch 48 Kilogramm.

1/5 Vor einem Jahr hat Maria ihren Mann René Weller verloren.

Fynn Müller People-Redaktor

Ein Jahr nach dem Tod von Box-Legende René Weller (†69) spricht seine Witwe Maria Weller (71) über ihre Trauer und den schweren Weg zurück ins Leben. «Mein Herz war gebrochen. Ich habe vier Monate lang jeden Tag nur geweint», sagt sie gegenüber «Bild».

René Weller ist 2014 an Demenz erkrankt. Am 22. August 2023 ist der ehemalige Boxer in den Armen seiner Frau gestorben, die ihn bis zum Schluss pflegte. «Es gab Tage, da wäre ich ihm gerne gefolgt. Aber ich hatte ihm versprochen, sein Lebenswerk weiterzuführen.»

«Ich wog nur noch 48 Kilogramm»

Nach seinem Tod stürzte Maria Weller in ein tiefes Loch. «Mein Herz war gebrochen. Ich stürzte in eine schlimme Depression, habe mich vollkommen vernachlässigt, wog nur noch 48 Kilogramm.»

Ihre Freunde hätten ihr schliesslich aus der Depression herausgeholfen. «Ich habe mich gezwungen, wieder auszugehen und Freunde zu treffen. Ich habe früh das Haus verlassen und kam erst spät zurück», sagt sie.

Mittlerweile gehe es ihr wieder besser. «Ich kann wieder lachen und mein Leben geniessen. Aber es wird nie mehr einen neuen Mann geben. Ich bleibe ihm immer treu.»