Ein Foto von Model Chuando Tan sorgt für Staunen: Der 60-Jährige aus Singapur sieht aus wie ein Student. Das Netz flippt völlig aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chuando Tan aus Singapur begeistert mit jugendlichem Aussehen trotz 60 Jahren

Fans vergleichen sein Aussehen mit 20-Jährigen und scherzen über Vampire

Über 2,3 Millionen Likes und 54'000 Kommentare loben seinen Lebensstil War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Die Fans trauen ihren Augen kaum, als Chuando Tan zum Geburstag ein Foto mit 60-Jahre-Luftballons postet. Das aus Singapur sorgt aktuell weltweit für Aufsehen. Der Grund: Chuando Tan sieht nicht aus wie 60 – im Gegenteil, eher halten ihn die Fans für einen 20-Jährigen.

Auf dem Bild lehnt er lässig an einem Jeep, hält bunte Luftballons in der Hand – und sieht dabei aus wie ein Student. Nur eine goldene «60» im Hintergrund verrät sein wahres Alter. «Niemals bist du 60!», kommentiert ein User ungläubig. «Du siehst aus wie 20», schreibt ein anderer. «Zeig deinen Ausweis», witzelt ein dritter.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Über 2,3 Millionen Likes und mehr als 54'000 Kommentare zeigen: Die Fans sind fasziniert. Einige scherzen: «Vampire haben sich früher versteckt und im Verlies gelebt. Jetzt posten sie in den sozialen Medien.» Andere fragen ungläubig: «Ist er ein Vampir?» Viele vergleichen ihr eigenes Alter mit Chuandos und verzweifeln: «Ich bin halb so alt wie er und sehe doppelt so alt aus!»

Das ist sein Jungbrunnen-Geheimnis

Der 60-Jährige selbst bleibt bescheiden. Gegenüber dem Sender CNA erklärte er, dass sein Aussehen das Resultat eines disziplinierten Lebensstils sei. Er setzt auf 70 Prozent gesunde Ernährung und 30 Prozent Sport. Zucker, Alkohol und Kaffee meidet er komplett. Stattdessen gibt es für ihn jede Menge Proteine – sechs Eier zum Frühstück und viel Fisch.

Ausserdem schwört Chuando auf ausreichend Schlaf, einen festen Tagesrhythmus und verzichtet wegen seiner empfindlichen Haut weitgehend auf Pflegeprodukte. Mit dieser Routine scheint der Fotograf und ehemalige Sänger den Alterungsprozess tatsächlich aufzuhalten.