Drama um Nadine Klein
Ex-Bachelorette muss sich Not-OP unterziehen

Ex-Bachelorette Nadine Klein erlitt in New York ein gerissenes Gehirnaneurysma. Die 40-jährige Schauspielerin wurde sofort notoperiert – und erholt sich nun schrittweise. Klein zeigt sich dankbar für ihr «Glück im Unglück».
Publiziert: vor 27 Minuten
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Ex-Bachelorette Nadine Klein musste sich einer Not-OP unterziehen.
Foto: IMAGO/Future Image

  • Nadine Klein erlitt geplatztes Hirnblutgefäss und wurde notoperiert in New York
  • Reality-TV-Darstellerin bekannt aus RTL-Sendung «Die Bachelorette»
  • 40-jährige Deutsche war kürzlich am Set von «Law & Order: SVU»
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Die deutsche Reality-TV-Darstellerin Nadine Klein (40), bekannt aus der RTL-Sendung «Die Bachelorette», musste sich einer Notoperation unterziehen. In ihrer Instagram-Story gab sie bekannt, dass bei ihr ein Aneurysma im Gehirn gerissen sei.

Klein, die sich derzeit in New York aufhält, schilderte den Vorfall auf Instagram. «Am Donnerstag bin ich wegen Kopfschmerzen zum Arzt», erklärte sie. Die Diagnose war alarmierend: ein geplatztes Hirnblutgefäss. «Ich wurde direkt noch am Freitag operiert», fügte sie hinzu.

Die Situation sei besonders beängstigend gewesen, da Klein allein in einem fremden Land war. Trotz der schwierigen Umstände konnte sie Entwarnung geben: «Die Operation ist aber gut verlaufen». Sie befindet sich nun auf dem Weg der Besserung und zeigt sich dankbar für den glimpflichen Ausgang.

Als Schauspielerin erfolgreich

Klein war erst kürzlich am Set von «Law & Order: Special Victims Unit» und traf dort auf den US-Schauspieler Kevin Kane (49). Nebst ihrem Auftritt bei der «Bachelorette» war die Deutsche auch bei «Alles was zählt» oder «Die drei !!!» zu sehen.

