Diese Verhaftungsfotos gingen um die Welt

Superstar Justin Timberlake (43) wurde am vergangenen Montag in Sag Harbor, New York, wegen DWI – also «Driving while intoxicated», auf deutsch: «Fahren unter dem Einfluss von Substanzen» festgenommen. Die Staatsanwaltschaft von Suffolk County bestätigte den Vorfall kurz darauf und teilte mit, dass man dem Musiker den Prozess machen werde. Eine Anhörung fand bereits am Morgen nach dem Vorfall statt.

Vor der Festnahme habe Timberlake mit seiner Entourage in einem Restaurant in Strandnähe gegessen haben, um 0.30 Uhr verliess er das Lokal und stieg in sein Auto. Das People-Portal TMZ.com erfuhr aus Polizeikreisen, dass der «Sexy Back»-Sänger kurz nach dem Losfahren von einem Streifenwagen gesehen wurde, wie er ein Stoppschild überfuhr. Danach folgten sie Timberlake, der in Schlanglinien über die Strasse gefahren sein soll. Als ihn die Polizisten anhielten, solle er stark nach Alkohol gerochen und glasige Augen gehabt haben. Nach der Anhörung vor Gericht wurde der Musiker ohne Kaution auf freien Fuss gesetzt und dürfte so auch seine laufende Tournee fortsetzten können. Eine Erinnerung in Form eines Fahndungsfotos gab es für den Sänger trotzdem.

Timberlakes Polizeibild reiht sich damit ein in eine lange Liste von sogenannten «Mug shots» von Prominenten.

Al Pacino (1961)

Schauspieler Al Pacino (83) wurde im Jahr 1961 von der Polizei gestoppt, weil er mit zwei Freunden maskiert durch die Gegend fuhr. Die Beamten fanden eine geladene Waffen im Wagen. Da half auch die Erklärung nichts, dass die Dreiergruppe auf dem Weg zu einem Auftritt sei und die Pistole als Requisite brauche. Die Jungs verbrachten drei Tage im Knast, da die Kaution von 2000 Dollar nicht bezahlt werden konnte. Die Anklage wurde später fallen gelassen. Die originalen Polizeifotos wurden 2013 von einem Sammler für mehrere Tausend Dollar ersteigert.

Jane Fonda (1970)

Mit 32 Jahren wurde Jane Fonda (85) in Cleveland verhaftet. Dagegen soll sie sich sogar mit Fusstritten gewehrt haben. Die Beamten fanden verdächtige Pillen in ihrer Tasche. Harmlose Vitaminpräparate, beteuerte sie. Für den Polizeifotografen posierte sie trotzig und mit erhobener Faust. Später kam heraus: Es handelte sich tatsächlich um harmlose Vitamintabletten. Fonda wurde freigesprochen. Insgesamt wurde die Schauspielerin bereits fünfmal verhaftet. Zuletzt Ende 2019, als sie an ihrem Geburtstag für den Klimaschutz demonstrierte. Als sie abgeführt wurde, sollen ihre Unterstützer «Happy Birthday» für sie gesungen haben.

David Bowie (1976)

Das Vergehen des Rockstars? Drogenbesitz. David Bowie (1947-2016) gab im März 1976 im Staat New York ein Konzert. Auf einen Tipp hin klopften die Beamten an Bowies Hotelzimmertür – und fanden 182 Gramm Marihuana auf seinem Tisch. Bowie verbrachte die Nacht im Gefängnis. Ein Anwalt konnte den Richter überreden, ihn gehen zu lassen – schliesslich hatte er ein Konzert. Die Kaution von 2000 Dollar und das Versprechen am nächsten Tag zurückzukommen reichten. Bowie kam zurück, liess sich top-gestylt fotografieren und plädierte auf «nicht schuldig». Der Fall wurde nicht weiter verfolgt. Und die Fotos wären wohl in Vergessenheit geraten, hätte sie nicht jemand im Nachlass eines pensionierten Polizisten gefunden. Später wurden sie für 2700 Dollar bei Ebay versteigert.

Bill Gates (1977)

Der spätere Software-Milliardär stieg im Dezember 1977 in seinen Porsche – und wurde kurz darauf von der Polizei angehalten. Auf dem Revier wurde Gates (67) die Tafel mit der Nummer 105 519 um den Hals gehängt und abgelichtet. Gates wirkte alles andere als eingeschüchtert. Kein Wunder – schon zwei Jahre zuvor wurde er mit auf die Wache genommen. Er war zu schnell unterwegs und dazu auch noch ohne Papiere. Doch der Fall verlief im Sand. So auch dieses Mal. Die Akte ist verschwunden, man weiss nicht, ob Gates über eine rote Ampel fuhr, oder wie er selbst später erzählte, zu schnell und ohne Führerausweis unterwegs war.

Sid Vicious (1978)

Der Sex-Pistols-Bassist Sid Vicious (1957-1979) wurde festgenommen, nachdem er vollkommen zugedröhnt neben seiner erstochenen Freundin Nancy Spungen (1958-1978) gefunden wurde. Seine Plattenfirma holte Vicious gegen Kaution aus dem Gefängnis. Seine Freunde konnten nicht glauben, dass er seine Partnerin tötete. Sie vermuteten einen Streit mit einem Dealer, oder dass sie sich im Wahn selbst das Messer in den Körper rammte. Zum Prozess gegen Vicious kam es nie. Der Punk-Musiker starb nur wenige Monate später an einer Überdosis Heroin.

Ozzy Osbourne (1984)

Ozzy Osbourne (74) sagt von sich selbst, dass er ein Problem hat. Und zwar «dass ich nie in eine Bar gegangen bin, um einfach nur ein Bier zu trinken. Ich bin immer in eine Bar gegangen, um absolut besoffen zu werden». Das brachte ihm auch sein Polizeifoto ein. Um ihn ausnüchtern zu lassen, brachten ihn Beamten in eine Zelle, angezeigt wurde er nicht. Die Fotos mit seinem blauen Trikot der Eishockeymannschaft St. Louis Blues lud der Rockstar übrigens selbst bei Twitter hoch. Fans liessen sich die Bilder auf Shirts drucken.

Snoop Dogg (1993)

Im August 1993 wurde Calvin Broadus – so Snoop Dogg (51) mit richtigem Namen – im Zusammenhang mit der Erschiessung von Phillip Woldermarian, eines Mitglieds einer feindlichen Gang, festgenommen. Ihm wurde vorgeworfen, mit seinem Bodyguard McKinley Lee ein sogenanntes «Drive-by-Shooting» durchgeführt zu haben. Snoop Dogg sass am Steuer, während Lee Woldermarian erschoss. Vor Gericht gab der Musiker an, dass es sich um Notwehr gehandelt habe. Absurd, sagt der Richter, denn dem Opfer wurde in den Rücken geschossen. Snoop Dogg kam auf Kaution frei, musste aber eine Fussfessel tragen, die er erst 1996 ablegen durfte. Dazu kam ein Freispruch, da sich die Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen konnten.

Hugh Grant (1995)

Weil er einer Frau rund 60 US-Dollar für Oralsex in seinem Auto geboten hat, wurde Hugh Grant (62) 1995 in der Nähe vom Sunset Boulevard in Los Angeles verhaftet.

Lil’ Kim (1996)

Die Rapperin befindet sich 1996 beim berühmten Gangsta-Rapper Notorious B.I.G. (1972-1997) im Haus, als die Polizei klingelt. Die Beamten wollten auf einen falsch geparkten Wagen draussen aufmerksam machen. Jedoch werden sie auf den Marihuana-Geruch aufmerksam. Auch entdecken sie zusätzlich automatische Waffen, von denen die Seriennummer abgekratzt wurde – typisch für gestohlene Waffen. Lil' Kim (49) wird wegen Drogenbesitzes festgenommen. Gegen Kaution kommt sie wenig später wieder frei. 2005 wird sie wegen Meineids zu einer Haftstrafe von einem Jahr und einem Tag und einer Geldstrafe von 50'000 Dollar verurteilt. Wegen guter Führung wurde sie vorzeitig entlassen.

Jay-Z (1999)

Der Rapper war im Dezember 1999 richtig sauer – und zwar auf den Hip-Hop-Produzenten Lance Rivera. Der hat angeblich das neue Jay-Z-Album bereits vor der offiziellen Veröffentlichung als Raubkopie auf den Markt gebracht. Der Rapper und seine 30 Kollegen statteten Rivera einen Besuch ab, im New Yorker Kit-Kat-Club. Sie umzingelten ihn, Flaschen flogen und Jay-Z (53) stach mit einem Messer zu. In den Rücken und in die Schulter. Am nächsten Tag stellte er sich der Polizei, in der Hoffnung keine Gefängnisstrafe zu bekommen. Zwei Jahre später wurde er schuldig gesprochen, bekam nach seinem Geständnis drei Jahre auf Bewährung aufgebrummt. Heute ist er ein Vorzeige-Familienvater, mit Mega-Star Beyoncé (41) verheiratet und zählt Barack Obama (62) zu seinen Freunden.

Carmen Electra (1999)

Zwischen «Baywatch»-Star Carmen Electra (51), damals 27, und ihrem damaligen Freund, NBA-Star Dennis Rodman (61), kam es im November 1999 zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die beiden prügelten sich im Bentley-Hotel in Miami, dass die Angestellten die Polizei riefen. Tara Leigh Patrick, wie Electra mit echten Namen heisst, stürzte sich damals in die Liebschaft mit dem Basketball-Hünen, nachdem sie 1998 ihre Mutter und kurz darauf ihre Schwester verlor. 1998 heiratete sie Rodman, das Paar liess sich nur fünf Monate später wieder scheiden. Im Nachhinein sagt sie dazu: «Unsere Beziehung war sehr leidenschaftlich. Wenn es gut lief, war es fantastisch. Wenn es schlecht lief, war es die Hölle.»

Matthew McConaughey (1999)

Ein Nachbar des Schauspielers beschwerte sich bei der Polizei über Lärm. Die Beamten sehen nach – und treffen auf einen nackt tanzenden und auf Bongos trommelnden Matthew McConaughey (53). Doch die Beamten finden ausserdem eine Marihuana-Pflanze und eine Bong. Der Schauspieler soll die Musik leiser drehen, die Drogen herausgeben und sich eine Hose anziehen, die Nachbarn hätten sich beschwert. McConaughey schubst daraufhin einen Beamten. Sie nehmen ihn mit aufs Revier – nackt. Gegen eine Kaution von 1000 Dollar kommt er frei. Mit Hose. Ein Zellennachbar überredete ihn, eine anzuziehen.

Mel Gibson (2006)

Mit seinem Lexus LS 430 wurde Schauspieler Mel Gibson (67) auf dem Pacific Coast Highway wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Doch nicht nur das. Im Fussraum des Wagens fanden die Beamten eine zu drei Vierteln volle Flasche Tequila. Gibson hatte 1,2 Promille im Blut und pöbelte die Polizisten bei seiner Festnahme auch noch an. «An allen Kriegen auf der Welt sind die Juden Schuld! Sind Sie Jude?» Später entschuldigte er sich öffentlich und sagte, er sei völlig ausser Kontrolle geraten und habe verabscheuungswürdige Dinge gesagt. Sein ganzes Leben lang kämpfe er schon gegen seine Dämonen und bedauere seinen schrecklichen Rückfall. Gibson wurde zu drei Jahren Bewährung verurteilt, musste seinen Fahrausweis für 90 Tage abgeben, an einem dreimonatigen Entzugsprogramm teilnehmen, eine Strafe von umgerechnet rund 1000 Franken zahlen und regelmässig Treffen der anonymen Alkoholiker besuchen.

Paris Hilton (2007)

Hotelerbin Paris Hilton (42) wurde im Jahr 2007 gleich zweimal verhaftet – beide Male wurde sie ohne Fahrausweis hinter dem Steuer erwischt.

Lindsay Lohan (2007 - 2013)

Von Schausielerin Lindsay Lohan (37) gibt es eine ganze Serie von Polizeifotos. In ihren wildesten Jahren von 2007 bis 2013 wurde sie mehrfach verhaftet – unter anderem wegen Drogenbesitzes, Fahrens unter Drogeneinfluss oder Diebstahls. Heute hat sich der ehemalige Kinderstar wieder gefangen, vor kurzem wurde Lohan zum ersten Mal Mutter.

Shia Labeouf (2007)

Die Akte von «Transformers»-Star Shia Labeouf (37) ist lang. Immer wieder geriet er mit der Polizei aneinander, pöbelt gegen Beamte oder beleidigt sie rassistisch. Das Polizeifoto stammt aus dem Jahr 2007. 2009 brach er in einen Walgreen-Laden in Chicago ein. Er wollte zugedröhnt Zigaretten kaufen. 2010 knallt er mit seinem Geländewagen in ein Auto und überschlägt sich. Er kommt lediglich mit einer Handverletzung ins Spital. 2011 flog der Schauspieler wegen einem Streit aus einer Bar in Vancouver und prügelte sich auf der Strasse weiter. Bei einer «Cabaret»-Aufführung am Broadway 2014 raucht er im Publikum, beschimpft die Zuschauer und wird daraufhin festgenommen. 2015 versucht er in Austin betrunken in eine Bar zu gelangen. Die Polizei sammelt ihn ein und bringt ihn zur Ausnüchterung in eine Zelle. Und auch 2017 knallt es zwischen Labeouf und der Polizei. Bei einer Anti-Trump-Kunstaktion in New York soll er einen Mann am Schal gezogen und ihm dann das Gesicht zerkratzt haben. Festnahme. Nur wenige Monate später forderte er in Savannah betrunken von einem Polizisten eine Zigarette, beschimpft den Beamten und flieht – in einer Hotellobby wurde er festgenommen und entschuldigt sich einen Tag später mit den Worten «Ich schäme mich».

Nina Dobrev (2009)

Die «Vampire Diaries»-Schauspielerin wurde wegen eines skurrilen Vorfalls mit aufs Revier genommen. Sie alberte mit mehreren Kollegen auf der Rumble-Road-Brücke, rund 100 Kilometer südlich von Atlanta herum. Nina Dobrev (34) posiert auf dem Brückengeländer und soll Autofahrern ihre nackten Brüste gezeigt haben. Die Beamten führen die Truppe ab und checken die Bilder auf der Kamera. Die Schauspielerin und ihre Freundinnen tun auf manchen Bildern so, als würden sie sich von der Brücke stürzen wollen. Es kommt zur Anzeige wegen ordnungswidrigem Verhalten. Ihre Shirts hätten sie allerdings nie hochgezogen, versicherte Dobrev.

Daryl Hannah (2012)

Die US-Schauspielerin Daryl Hannah (62, «Kill Bill») reiste 2012 durch Amerika, um gegen den Bau der 7 Milliarden Dollar teuren Keystone-Pipeline zu demonstrieren. Diese sollte Rohöl von Kanada bis nach Texas transportieren. Die Umweltaktivistin soll sich vor einen Bagger gelegt haben, um die Arbeiten zu behindern. Hannah wurde wegen unerlaubten Betretens der Baustelle aufs Revier mitgenommen – und kam gegen eine Kaution von 4500 Dollar wieder frei. Ihr Bild ging um die Welt und die Umweltaktivistin lud zu einer Pressekonferenz. Die Pipeline gibt es bis heute nicht.

Reese Witherspoon (2013)

Es war nicht Reese Witherspoon (47), sondern ihr Mann Jim Toth (52), der am Steuer sass und nicht richtig geradeaus fuhr. Die Polizei hielt ihn an. Und Witherspoon pflaumte den Polizisten an: «Wissen Sie wer ich bin?» Sie pöbelte weiter: «Ich glaube, Sie sind kein richtiger Polizist.» Der Cop forderte sie auf, sich ruhig zu verhalten und im Wagen zu bleiben. Doch die Schauspielerin stieg aus. Der Polizist forderte sie dazu auf, wieder einzusteigen, sonst würde man sie festnehmen. Witherspoon setzte sich wieder ins Auto – und stieg wieder aus. «Ich bin US-Bürgerin, ich habe das Recht auf amerikanischem Boden zu stehen.» Die Handschellen klickten. Nach einer Nacht kamen sie und ihr Mann gegen Kaution frei. Es gab eine Geldstrafe von 213 Dollar und ein schnelles Pressestatement: «Ich hatte definitiv ein Glas zu viel. Ich schäme mich so.»

Justin Bieber (2014)

Justin Biebers (29) Fahrausweis ist abgelaufen. Trotzdem mietet ein Kollege einen knallgelben Lamborghini für ihn. Der Sänger gibt ordentlich Gas, liefert sich gar ein Strassenrennen mit einem roten Ferrari, vorbei an einer Polizei-Kontrolle. Mit Blaulicht schnappen sie den Popstar. Im Protokoll wird vermerkt: «Riecht nach Alkohol und hat rote Augen.» Bieber brüllt auf der Wache: «Was zur Hölle soll ich getan haben?» Ein Bluttest ergibt, dass der Sänger Cannabis und Xanax, ein Beruhigungsmittel, genommen hat. Vor dem Richter sagt er, die Polizei habe sich durch die Festnahme eines berühmten Menschen profilieren wollen. Bieber muss am Ende 500 Dollar Strafe zahlen. Und ein Anti-Aggressions-Training absolvieren.

Jeremy Meeks (2014)

Er wurde erst durch sein Polizei-Foto zum Promi. Mit stahlblauen Augen und leicht schräg geneigten Kopf blickt Jeremy Meeks (39) in die Kamera, nachdem ihm die Polizei im Juni 2014 festnimmt. Er gehört zu einer Gangster-Truppe, in seinem Auto befanden sich Waffen und Munition. Die Beamten posteten das Bild auf ihrer Facebook-Seite – und machten Meeks damit auf einen Schlag berühmt. Der «heisse Häftling», wie er seitdem genannt wird, bekommt Angebote von Modelagenturen und Pornoproduzenten. Nachdem er seine zwei Jahre im Knast abgesessen hatte, lief er bei der New York Fashion Week über den Laufsteg. Der «heisse Häftling» ist jetzt einer der «Schönen und Reichen».

6ix9ine (2015)

Daniel Hernandez (27) kam für seine Delikte bisher relativ ungeschoren davon. Der Rapper bezeichnete sich gar als «happy rapist» («glücklicher Vergewaltiger»). Gefilmte Szenen, als er eine 13-Jährige sexuell nötigte, baute er in sein Musikvideo ein. Es gab vier Monate Bewährungsstrafe. Wegen Mitgliedschaft in Banden wurde er 2019 zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Er war an mehreren Überfällen mit Schusswaffeneinsatz am Times Square in Manhattan und in Brooklyn beteiligt. Im Gerichtssaal brach er in Tränen aus.