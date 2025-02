1/8 Christy Carlson Romano schockiert ihre Follower mit einem Video auf Instagram. Foto: Instagram Screenshot

Auf einen Blick Disney-Star Christy Carlson Romano beim Tontaubenschiessen ins Gesicht geschossen

Splitter hinter ihrem Auge, zu riskant für operative Entfernung

Christy Carlson Romano (40) wollte ihrem Mann bloss eine Freude zum Geburtstag machen, doch die Überraschung nahm für den Disney-Star ein böses Ende. Beim Tontaubenschiessen passierte ein tragischer Unfall: «Mir wurde ins Auge geschossen.»

Beim Wurfscheibenschiessen – oder eben Tontaubenschiessen – werden runde Scheiben in die Luft geschossen, die mit einer Flinte und Schrotmunition abgeschossen werden. Der Unfall geschah offenbar, als eine Gruppe unsicher in die falsche Richtung schoss.

«Hier wurde auf mich geschossen. Es ist noch drin», erklärt sie in einem Video auf Instagram, während sie auf das Einschussloch zeigt. Romanos Auge ist blutunterlaufen, im Gesicht hat die Schauspielerin mehrere Wunden. «Unglücklicherweise ist ein Splitter hinter meinem Auge steckengeblieben, und es ist derzeit zu riskant, ihn operativ zu entfernen», sagt sie weiter.

«Ich sah mein Leben an mir vorbeiziehen»

Ihr Mann habe sie sofort ins Spital gebracht. «Ich sah mein Leben an mir vorbeiziehen», erzählt sie ihren Fans über das prägende Ereignis. Der Vorfall habe sie an die Endlichkeit des Lebens erinnert. «Umarmt die Menschen um euch herum, wann immer ihr könnt. Das Leben kann sich in einem Augenblick ändern.» Und auch gegenüber den Ersthelfern drückt Romano ihre Dankbarkeit aus: «Ich bin allen Ersthelfern sehr dankbar. Sie sind einfach die erstaunlichsten Superhelden, die sich in unseren verzweifeltsten Zeiten um uns kümmern.»

Christy Carlson Romano, die als US-Stimme der beliebten Kinderserie «Kim Possible» und an der Seite von Stars wie Shia LaBeouf (38) in «Eben Stevens» bekannt wurde, werde derzeit weiterhin von den Ärzten überwacht.

Neben besorgten Fans kommentierte auch ihr den Instagram-Post: «Sie ist die mutigste, härteste und krasseste Frau, die ich je getroffen habe. Ich bin so dankbar, dass du noch lebst. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen würde.»