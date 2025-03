Die Geissens bangen um ihr Luxus-Resort in St. Tropez. Sie sind nicht die einzigen Stars, die sich im schwierigen Hotel-Business zu etablieren versuchen. Blick stellt die aufregendsten Promi-Unterkünfte für deine Sommerferien vor.

1/6 Robert und Carmen Geiss müssen um ihr Luxushotel in Südfrankreich bangen. Foto: imago

Darum gehts Luxushotel der Geissens soll zwangsversteigert werden

Stars wie Til Schweiger besitzen eigene Hotels weltweit

Robert De Niros Hotel kostet bis zu 2500 Franken pro Nacht

Fynn Müller People-Redaktor

Das Luxushotel von Carmen (59) und Robert Geiss (61) an der französischen Côte d'Azur soll zwangsversteigert werden. Hintergrund sind laut «Business Insider» Steuerschulden in Millionenhöhe, die der französische Staat von den Geissens fordert.

Auch andere Stars besitzen eigene Hotels. Falls du deine Sommerferien also in einem Resort im Besitz einer berühmten Persönlichkeit verbringen möchtest, stellen wir dir zwölf Möglichkeiten vor. Von Europa, über Australien bis Amerika ist alles dabei.

Til Schweiger (61): Barefoot-Hotel auf Mallorca

Der deutsche Schauspieler eröffnete 2022 das stilvolle Boutique-Hotel Barefoot in Portocolom an der Ostküste Mallorcas. Das Hotel verfügt über 60 Zimmer und Suiten, verteilt auf zwei Gebäude, die durch eine schmale Strasse getrennt sind. Im kleineren Haus direkt an der Hafenpromenade befinden sich das Restaurant und einige Zimmer mit Blick auf die Bucht, während das Haupthaus in zweiter Reihe die Lobby, den Pool, das Spa und die meisten Zimmer beherbergt.

Preis: Die Preise für Standard-Doppelzimmer variieren je nach Saison zwischen 150 und 250 Franken pro Nacht und beinhalten Frühstück sowie die Nutzung des Spa-Bereichs.

1/4 Das Barefoot-Hotel auf Mallorca. Foto: barefoothotels.de

Andrea Berg (59): Hotel Sonnenhof in Aspach

Die deutsche Schlagersängerin betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Ulrich Ferber (65) das Hotel Sonnenhof im baden-württembergischen Aspach. Das Hotel besitzt über 200 Zimmer, die mit zahlreichen Bildern des Schlagerstars dekoriert sind. Andrea Berg ist auch oft selber anzutreffen.

Preis: Eine Nacht im Sonnenhof kostet aktuell rund 120 Franken.

1/4 Der Gasthof Sonnenhof in Aspach. Foto: sonnenhof-aspach.de

Cristiano Ronaldo (40): Pestana CR7 Funchal

Auch der portugiesische Fussball-Star ist seit 2016 Hotelier. Das erste Resort des Pestana CR7 Funchal eröffnete er auf seiner Heimatinsel Madeira. Später folgten weitere Hotels in Lissabon, Madrid, New York und Marrakesch. Ähnlich wie im Sonnenhof von Andrea Berg, zieren auch in Ronaldos Hotels zahlreiche Bilder und Trikots von ihm die Wände.

Preis: Wer Ronaldos Standort auf Madeira besuchen möchte, muss zurzeit rund 160 Franken pro Nacht zahlen.

1/4 Das Pestana CR7 Funchal in Madeira. Foto: Booking.com

Lionel Messi (37): Hotelreihe MiM

Auch Ronaldos «Erzrivale» ist im Hotelbusiness tätig. Die argentinische Fussball-Ikone besitzt die Hotelkette MiM, die sich aus seinem Namen Messi und Majestic zusammensetzt. Zu der Kette gehören mehrere Hotels in Spanien, darunter Sitges, Ibiza und Mallorca.

Preis: Ab 130 Franken pro Nacht kann man im MiM in Sitges (Nahe von Barcelona) residieren.

1/2 Das «MiM»-Hotel in Mallorca. Foto: MiM-Hotels.com

Jessica Schwarz (47): Die Träumerei in Michelstadt

Die deutsche Schauspielerin betreibt das Hotel Träumerei in ihrer Heimatstadt Michelstadt im Odenwald. Das Motto Design-Hotels: klein aber fein. 2008 kaufte sie das Haus gemeinsam mit ihrer Schwester und verwandelte es in ein Hotel mit Café. Der Betrieb scheint gut zu laufen: 2018 wurde das Anwesen um ein weiteres Haus erweitert.

Preis: Eine Nacht im Einzelzimmer gibt es ab knapp 100 Franken.

1/5 Die Träumerei in Michelstadt im Odenwald. Foto: die-traeumerei.com

Pharrell Williams (51): The Goodtime Hotel in Miami

Der US-Musiker eröffnete 2021 zusammen mit Unternehmer David Grutman das Gootime Hotel in Miami. Ein Highlight des noblen Resorts mit rund 266 Zimmern ist die 2800 Quadratmeter grosse Pool-Lounge.

Preis: Das 4-Sterne-Hotel ist eher teuer. Ab 200 Franken pro Nacht kann man hier Ferien machen.

1/4 Das «Goodtime»-Hotel in Miami. Foto: thegoodtimehotel.com

Hugh Jackman (56): Gwinganna Lifestyle Retreat in Australien

Eigentlich war der australische Schauspieler hier nur Gast. Für die Dreharbeiten von «Wolverine» nächtigte er zwei Monate lang im Wellness-Hotel Gwinganna Health Retreat an der australischen Goldküste. Ihm gefiel es so gut, dass er es kurzerhand Miteigentümer wurde.

Preis: Das Wellness-Resort scheint ziemlich beliebt zu sein. Einzelne Nächte kann man in den nächsten Monaten keine buchen. Die 3-Tages-Packages starten bei rund 600 Franken.

1/5 Das Gwinganna Lifestyle Retreat in Australien. Foto: gwinganna.com

Donatella Versace (69): Palazzo Versace in Dubai

Mode-Ikone Donatella Versace war massgeblich an der Gestaltung des Palazzo Versace in Dubai beteiligt. Natürlich ist es ganz im Stile ihrer Marke Versace eingerichtet. Das Luxus-Resort bietet 215 Zimmer, neun Restaurants, drei Pools und eine traumhafte Aussicht auf Dubais Skyline. An der australischen Goldküste steht ein weiterer Palazzo Versace.

Preis: Dubai ist sowieso teuer. Dementsprechend fällt auch der Preis des Pallazo Versace etwas höher aus. Mit rund 300 Franken pro Nacht muss man rechnen.

1/4 Der Palazzo Versace in Dubai. Foto: Palazzo-Versace.ae

Benny Andersson (78): Hotel Rival in Stockholm

Benny Andersson, Mitglied der Band ABBA, eröffnete 2003 das Hotel Rival in Stockholm, das er ein Jahr zuvor kaufte und komplett renovieren liess. Das Hotel liegt mitten in der Stockholmer Innenstadt und besitzt neben zahlreichen Zimmern sogar ein eigenes Kino, in dem 2008 die Premiere des Musicals «Mamma Mia!» stattfand.

Preis: Eine Nacht im Hotel Rival kostet rund 160 Franken.

1/4 Das Hotel Rival in Stockholm. Foto: Booking.com

Robert De Niro (81): The Greenwich Hotel in New York

Der US-Schauspieler besitzt gleich mehrere Hotels. Zum einen ist er bei der beliebten Hotelreihe Nobu mitbeteiligt, die auch durch ihre Restaurants bekannt ist. 2008 eröffnete De Niro zudem das Greenwich Hotel in New York, das durch einen Mix aus europäischer und asiatischer Wohnkultur glänzt. 75 Zimmer und 13 Suiten bietet das noble Resort.

Preis: Wer im Hotel von De Niro nächtigen möchte, muss tief in die Tasche greifen: Aktuell kostet ein Doppelzimmer knapp 1000 Franken pro Nacht. Die Suiten starten bei 2500 Franken pro Nacht.

1/4 Das Greenwich Hotel in New York. Foto: Booking.com