Bei der italienischen Sängerin Sabrina Salerno wurde ein Tumor in der Brust gefunden. Der Knoten konnte aber bereits frühzeitig operativ entfernt werden und Salerno ist wohlauf.

Mit der Nachricht, dass Sabrina Salerno (56) Brustkrebs hat, schockierte die Sängerin ihre Fans. Doch jetzt gibts bereits Entwarnung. Die Operation ist gut verlaufen, wie Salerno am Mittwoch auf ihrem Instagram-Account mitteilt.

«Mir geht es gut, die Operation ist gut verlaufen, es tut mir leid, dass ich nicht allen antworten kann, meine sozialen Medien sind abgestürzt und ich sehe die Nachrichten nicht mehr, aber ich möchte wirklich allen danken», schreibt die Italienerin zu einem Bild von ihr aus dem Spital.

Weiter erklärte die 56-Jährige, wie der Krebs in ihr Leben trat. Demnach sei ein «bösartiger Knoten» in ihrer Brust gefunden worden. Die Krankheit wurde glücklicherweise bereits in frühem Stadium entdeckt. Jetzt wurde eine Quadrantektomie durchgeführt, ein begrenzter Einschnitt, der bei einem Tumor im Frühstadium angewendet wird.

«Der Tumor wurde in einem frühen Stadium entdeckt und die Operation war erfolgreich. Dies bestätigt einmal mehr die Bedeutung der Vorsorge», wird Francesco Benazzi, Generaldirektor des Krankenhauses Ca' Foncello in Treviso, vom Portal «il messagero» zitiert.

Viele Genesungswünsche

Die Anteilnahme ist riesig. Innerhalb eines Tages sammelt der Instagram-Post von Salerno über 83'000 Likes und wird 11'200 Mal kommentiert. Die Genesungswünsche kommen neben den Fans auch von vielen italienischen Prominenten wie den Schauspielerinnen Asia Argento oder Paola Barale.

Sabrina Salerno wurde in den späten 80er-Jahren ein Star. Ihr grösster Hit «Boys» feierte weltweit grossen Erfolg und war 1987 für 15 Wochen auf dem ersten Platz der Single-Charts in der Schweiz. Heute lebt sie mit ihrem Ehemann, dem Unternehmer Enrico Monti (56) in Treviso im Nordosten Italiens. Das Paar hat mit Sohn Luca Maria (20) ein Kind.