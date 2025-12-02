DE
Deutsche Medien berichten
Ana Ivanović hat Scheidung von Bastian Schweinsteiger eingereicht

Wie die deutsche «Bild» in Erfahrung gebracht hat, lässt sich Ex-Tennisstar Ana Ivanović von Ex-Fussballprofi Bastian Schweinsteiger scheiden. Entsprechende Formulare seien eingereicht worden.
Die Ehe von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović ist offenbar offiziell am Ende. Wie die «Bild» berichtet, hat die ehemalige Tennisspielerin bereits im November beim Amtsgericht München die Scheidung eingereicht. Neun Jahre nach ihrer Hochzeit in Venedig und drei gemeinsame Kindern später ist die Beziehung des prominenten Paares wohl zerbrochen.

Laut Informationen aus Justizkreisen, die der «Bild» vorliegen, hat Ivanović in Palma de Mallorca, wo sie mit ihren Söhnen lebt, auch Klage auf Kindesunterhalt gestellt. 

Die Romanze zwischen dem deutschen Fussballstar und der serbischen Tennisspielerin begann 2014 in New York. Ein Jahr später machten sie ihre Beziehung öffentlich und heirateten 2016 in Venedig. In den folgenden Jahren wurden sie Eltern von drei Söhnen. 

«Unüberbrückbare Differenzen»

Trotz des scheinbar perfekten Lebens zwischen Sportkarrieren und Familienleben zeigten sich bald erste Risse in der Beziehung. Während Schweinsteiger oft in München war, verbrachte Ivanović die meiste Zeit mit den Kindern auf Mallorca.

Nach unbestätigten Fremdgehvorwürfen bestätigte Ivanović am 22. Juli dieses Jahres die Trennung offiziell durch ihren Anwalt, mit der Begründung «unüberbrückbare Differenzen» zu haben. 

Die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin will sich nun offenbar um ihre Kinder und ausgewählte Geschäftstermine. Ein öffentlicher Rosenkrieg wird nicht erwartet, da Ivanović für ihren Stil und ihre innere Stärke bekannt ist. Auf Anfrage der «Bild» lehnte Ivanović' deutscher Medienanwalt Christian Schertz jegliche Stellungnahme ab und verwies auf die Privatsphäre seiner Mandantin. Auch Stephanie Vendt, die Anwältin von Bastian Schweinsteiger, wollte sich nicht zu der Angelegenheit äussern. 

