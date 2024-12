1/5 Danny Pintauro erlebt nach einem Unfall mit einem Roller dramatische Stunden. Foto: IMAGO/Newscom / AdMedia

Der frühere «Wer ist hier der Boss?»-Schauspieler Danny Pintauro (48) musste nach einem Rollerunfall notoperiert werden. Mit Fotos, Videos und einem Statement meldete er sich aus dem Krankenhaus.

Pintauro erklärte in dem Beitrag auf seiner Instagram-Seite, dass der Unfall am Abend von Thanksgiving (28. November) passiert sei, doch seine Symptome hätten sich am nächsten Tag verschlimmert. «Der Radweg, auf dem ich fuhr, war plötzlich mit Pylonen gesperrt und ich musste mich zwischen einem Lieferwagen und einer Pylone entscheiden. Die Pylone tut weh! Ich habe eine schreckliche Schramme am Arm und war ziemlich überzeugt, dass ich mir den Arm gebrochen hatte.» Dann als er dann noch starke Schmerzen in Brust, Bauch und Schulter bekam, die ihm Atembeschwerden bereiteten, habe ihn sein Mann ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, dass er sich aufgrund eines Risses in der Magenschleimhaut eine Blutinfektion zugezogen hatte.

«Es war der schlimmste Moment meines Lebens», schrieb Pintauro zu Aufnahmen, die ihn in einem Krankenbett an Infusionen und Beatmungsschläuche zeigen. «Es war der schlimmste Schmerz, den ich jemals in meinem Leben gespürt habe.»

Er teilte mit, dass er sich über Nacht einer Notoperation unterzogen habe, die «gut verlief» und seine Schmerzen linderte. Krankenschwestern und Ärzte hätten ihn nach dem Eingriff extubiert. Weiter schilderte er: «Das sagten sie immer, aber es stimmt wirklich: Wenn ich länger gewartet hätte, wäre ich gestorben. Mein Körper war derjenige, der mir sagte, dass etwas absolut nicht stimmte. Mein wunderbarer Ehemann Wil hat mich hierhergefahren und war die ganze Zeit an meiner Seite.»

Pintauro bedankte sich bei den Ärzten, Krankenschwestern und dem Chirurgen, die seine Operation durchgeführt hatten. Sie seien alle «wunderbar» gewesen, schrieb er. «Das ist meine erste grosse Operation, die allererste Notoperation überhaupt, aber ich habe mich zusammengerissen. Es war absolut furchtbar.» Glücklicherweise, fügte er noch humorvoll hinzu, sei sein Arm doch nicht gebrochen.

Als Kind spielte der Schauspieler von 1984 bis 1992 die Rolle des Jonathan Bower in der beliebten Fernseh-Sitcom «Wer ist hier der Boss?» mit Tony Danza (73), Judith Light (75) und Alyssa Milano (51). In jüngerer Zeit trat Pintauro in «The Secret Life of the American Teenager» und dem Fernsehfilm «A Country Christmas Harmony» auf. Seit 2014 ist er mit Wil Tabares verheiratet.