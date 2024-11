1/5 Matthew McConaughey floh von seinem Image als Rom-Com-Darsteller. Foto: AFP

Auf einen Blick Matthew McConaughey zog nach Texas, weil er sein Hollywood-Image hasste

Romantische Komödien limitierten seine Karriere

Er lehnte eine Rolle mit 14,5 Millionen US-Dollar Gage ab Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Matthew McConaughey (55) schockte seine Freunde und Kollegen, als er in Los Angeles vor zehn Jahren seine Zelte abbrach und mit seiner Familie in seinen Heimatstaat Texas zog. Jetzt verriet der Schauspieler zum ersten Mal den wahren Grund dafür – er hasste sein Image in Hollywood.

Mit romantischen Komödien wie «Der Hochzeitsplaner» und «Wie werde ich ihn los in 10 Tagen» hatte sich der blonde Beau Anfang der 2000er in die Frauenherzen gespielt. Doch sein riesiger Erfolg in dem Genre begann seine Karriere zu limitieren.

Flucht vom Image als Rom-Com-Star

Im Podcast «Good Trouble» mit Nick Kyrgios enthüllte McConaughey jetzt: «Romantische Komödien waren mein Ding und ich mochte sie. Ich bekam gute Gagen und viel Arbeit. Doch es wurde irgendwann zu meinem einzigen Pfad, auf den man mich unbedingt halten wollte.» Als der Schauspieler versuchte, Rollen in Dramen zu bekommen, wurde er immer abgewiesen: «Hollywood sagte ‹Nein, Nein, Nein, bleibe in deiner Spur›. Doch das wollte ich nicht mehr. Und weil ich nicht das machen konnte, was ich wollte, habe ich ganz aufgehört.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Er zog mit Ehefrau Camila Alves (41) und den gemeinsamen Kindern auf eine Ranch vor den Toren von Austin (Texas): «Ich habe meiner Frau geschworen, dass ich nur wieder vor die Kamera treten werde, wenn man mir die Rollen anbietet, die ich will.»

Seinem Manager befahl er, alle anderen Angebote sofort abzulehnen. Das Erste war eine romantische Komödie, für die er 14,5 Millionen US-Dollar Gage erhalten hätte: «Das und der Umzug wurde in Hollywood als rebellische Aktion gesehen, weil ich damit das Signal gesendet habe, dass ich nicht bluffe!»

«Dallas Buyers Club» als Karrierewende

Genau das führte am Ende dazu, dass man McConaughey ernst genug nahm, um ihm unter anderem die Rolle seines Lebens im AIDS-Drama «Dallas Buyers Club» anzubieten. Für diese bekam der 55-Jährige einen Oscar und danach Angebote in Filmen und Serien aller Metiers.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

McConaughey verriet, dass seine beruflichen Erfahrungen auch zu einer wichtigen Lektion für sein ganzes Leben wurden: «Besonders wenn man Erfolge feiert, werden Neins viel wichtiger als Jas. Weil du sonst irgendwann bemerkst, dass all der Scheiss in deinem Leben von zu viel Ja-Sagen gekommen ist!»