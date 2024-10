Courteney Cox (l.) und Demi Moore sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Foto: Instagram 1/19

Auf einen Blick Demi Moore und Courteney Cox sehen sich verblüffend ähnlich

Javier Bardem und Jeffrey Dean Morgan: Ähnlichkeit mit spanischem Akzent

Auf ihrem Instagram postete Demi Moore (61) einen Schnappschuss mit ihrem «Promi-Zwilling» und schrieb dazu: «Wer ist wer?» Ihre «Schwester» Courteney Cox (60) gab ihr Recht und antwortete: «Ich muss dir mal ein Bild schicken, bei dem selbst ich verwirrt war.» Die Frage eines Fans «Seid ihr verwandt?», verneinte Moore, enthüllte dann aber, dass sie schon öfter auf der Strasse mit der «Friends»-Darstellerin verwechselt wurde.

Nicht nur zwischen Moore und Cox besteht eine ungewöhnliche Ähnlichkeit. Das sind weitere Stars, die öfter mit einem anderen Promi verwechselt werden:

Mila Kunis (41) und Sarah Hyland (33)

Die Produzenten von «Modern Family» hatten die Ähnlichkeit sogar mit in die Show eingebaut, als Sarah Hyland sich für Halloween als Jackie Burkhart aus «Die wilden 70er» verwandelt hatte – die Kultrolle von Mila Kunis. In einem Interview in der «Kelly Clarkson Show» verriet Hyland: «Leute glauben ständig, ich sei Mila – und ich finde es super! Sie hat mir sogar die Erlaubnis erteilt, so zu tun, als wäre ich sie.»

Amy Adams (50) und Isla Fisher (48)

Obwohl Isla Fisher braune und Amy Adams blaue Augen hat, werden sie wegen ihrer Statur und der roten Haare ständig miteinander verwechselt. Und nicht nur von Fans. Fisher verriet bei «Jimmy Kimmel Live!», dass sie selbst von Lady Gaga für Adams gehalten wurde: «Sie kam bei der Oscar-Party von Vanity Fair zu mir und hat geschwärmt, wie toll sie meine Leistung in ‹American Hustle› fand. Ich liebe Gaga so sehr und wollte sie nicht blossstellen – deshalb habe ich mich in Amys Namen bedankt!»

Katy Perry (39) und Zooey Deschanel (44)

In einem gemeinsamen Instagram-Live-Video gestand Sängerin Katy Perry der Schauspielerin, dass sie ihre verblüffende Ähnlichkeit zu ihr ausgenutzt hatte, als sie noch völlig unbekannt war: «Als ich 2009 nach Los Angeles kam, war ich ein Nobody und du hattest gerade die Nummer-1-Show im TV. Deshalb bin ich als Zooey Deschanel vor der Tür der besten Clubs erschienen und bin immer reingekommen. Sorry noch einmal dafür!»

Carla Bruni (56) und Bella Hadid (28)

Das italienisch-französische Ex-Supermodel und ihre palästinensisch-stämmige jüngere Nachfolgerin auf den Laufstegen sind sich beide über ihre Ähnlichkeit bewusst. Bei einem Event in Cannes posierten die Frauen für ein Foto miteinander, das Bruni auf ihrem Instagram veröffentlichte: «Mit meiner (ein klein wenig) jüngeren Schwester Bella Hadid!»

Javier Bardem (55) und Jeffrey Dean Morgan (58)

Wenn der «Grey’s Anatomy»-Star auch noch einen spanischen Akzent hätte, könnte ihn wahrscheinlich niemand von Javier Bardem unterscheiden. In der neuesten Ausgabe von «Men’s Health Magazin» enthüllte Bardem, dass ihn der Vergleich schmeichelt: «Ich finde, dass Jeffrey viel besser aussieht als ich – weshalb ich gerne mit ihm verwechselt werde.» Der Spanier hofft, Morgan eines Tages auch endlich einmal persönlich zu treffen: «Dann werde ich auf ihn zugehen und sagen ‹Hey Bruder, wie geht’s dir?›»

Anne Hathaway (41) und Amal Clooney (46)

Mit ihren vollen Lippen, dunklen Haaren und grossen braunen Augen könnten die Menschenrechtsanwältin und die Schauspielerin Schwestern sein. Hathaway verriet «Extra», dass sie es als grosse Ehre empfindet, als Doppelgängerin von Amal zu gelten: «Ich hoffe, dass ich einmal nur halb so erfolgreich sein kann und so viel für die Menschheit tun kann, wie sie!»

Keira Knightley (39) und Natalie Portman (43)

Ihr erstes Engagement in Hollywood bekam Knightley dank ihrer Ähnlichkeit zu Portman. Die Produzenten von «Star Wars: Episode 1» engagierten sie als Body-Double. Knightley verriet in der «Graham Norton Show», dass sie auf Flughäfen «öfter von Fans gejagt werde, die ‹Natalie, Natalie› schreien und ein Foto mit mir wollen!» Und Portman findet es «total schmeichelnd», dass auch sie «total oft» für Keira Knightley gehalten wird.

Ryan Reynolds (47) und Kate Beckinsale (51)

Total witzig: Reynolds behauptet, dass er eine berühmte Doppelgängerin hat. In der «Tonight Show starring Jimmy Fallon» enthüllte er, dass er vor einiger Zeit an einem riesigen Poster vorbeigekommen sei und «Ich dachte, ‹Wow, sehe ich hot aus›.» Um dann zu realisieren, «dass ich niemals in dem Film mitgespielt habe.» Es war nämlich ein Poster mit Kate Beckinsale (51). Der «Deadpool»-Star witzelte: «Es ist so, als würde ich in einen Spiegel schauen. Andere haben das auch schon zu mir gesagt, dass ich wie Kate aussehe – nur mit schlechteren Haaren und unrasierter!»