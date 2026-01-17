Er gilt als einer der grössten Charakterdarsteller unserer Zeit. Nun ist der Oscargewinner vor kurzem 95 Jahre alt geworden.

Darum gehts Robert Duvall wurde kürzlich 95, spielte in über 100 Filmen mit

Sein erster Kinohit war 1962 «Wer die Nachtigall stört»

Dominik Hug, GlücksPost

In mehr als hundert Filmen hat er mitgewirkt, darunter in Meisterwerken wie «Der Pate» (1972), «Apocalypse Now» (1979) und «Jack Reacher» (2012). Vor wenigen Tagen ist Robert Duvall 95 Jahre alt geworden und steht zwischendurch immer noch vor der Kamera. «Ich werde so lange schauspielern, bis sie mir den Sabber aus dem Mundwinkel wischen», sagte er einst.

Robert Duvall hatte keine einfache Kindheit. Sein Vater war bei der Navy, deswegen zog die Familie von einer Militärbasis zur nächsten. Freundschaften konnten so keine entwickelt werden. Schon in jungen Jahren machte er in Schultheatern mit, strebte dann aber ebenfalls eine Militärkarriere an. Nach der Grundausbildung zog er den Stecker und besuchte eine Schauspielschule in New York. Um Geld zu verdienen, arbeitete er am Postschalter. Seine Wohnung teilte er mit einem anderen Schauspieler, der später einen Oscar gewinnen sollte: Dustin Hoffman (88).

«Wer die Nachtigall stört» als erster Kinohit

Nach mehreren Engagements am Broadway landete Duvall 1962 an der Seite von Gregory Peck (†87) im Rassismus-Drama «Wer die Nachtigall stört» seinen ersten Kinohit. Danach ging es Schlag auf Schlag, Duvall wurde zu einem der meistbeschäftigten Schauspieler seiner Zeit. Als Star sah er sich selbst allerdings nie, ihn interessiere einfach diese Kunstform, erklärt er seinen Arbeitseifer, der 1984 mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller für seinen Auftritt im Gefühls-Drama «Comeback der Liebe» gekrönt wurde.

Ähnlich abwechslungsreich wie seine Rollen ist Duvalls Privatleben: Seit 1997 ist er mit seiner vierten Ehefrau Luciana Pedraza (54) zusammen, die auf den Tag genau 41 Jahre jünger ist als er. Sie leben auf einer abgelegenen Farm im US-Bundesstaat Virginia, wo sie Pferde und Rinder züchten. «Diese Ranch ist meine letzte Station vor dem Himmel», meint Duvall, der nach eigenen Angaben streng konservativ ist. So hat er regelmässig die republikanische Partei unterstützt, was im linksliberalen Hollywood oft für Kopfschütteln sorgte. Seiner Karriere tat dies jedoch keinen Abbruch. Denn auf einen Charakterkopf wie ihn konnte die Filmwelt einfach nicht verzichten.