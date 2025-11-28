DE
FR
Abonnieren

«Das Geheimnis der gelben Narzissen» von 1961
Ingrid van Bergen singt «Bei mir ist alles nur Natur»

Ingrid van Bergen spielte 1961 im Edgar-Wallace-Film «Das Geheimnis der gelben Narzissen» mit. Hier ein Ausschnitt.
Publiziert: 11:26 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen