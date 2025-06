Dabei will Nazan Eckes ihnen das Sparen beibringen

Darum gehts Nazan Eckes lebt auf Mallorca mit ihrer Familie, den Kindern zahlt Sackgeld fürs Helfen

Eckes legt Wert auf finanzielle Unabhängigkeit seit jungen Jahren

Die ehemalige RTL-Moderatorin Nazan Eckes (49) hat sich ein selbstbestimmtes Leben auf Mallorca aufgebaut. Sie lebt sie mit ihren Söhnen Lounis (10) und Ilyas (8) in einer Finca auf der Insel – und die müssen im Alltag mit anpacken: «Meine Kinder bekommen ein kleines Taschengeld, wenn sie im Haushalt helfen. Das bewegt sich zwischen einem und zehn Euro. Je nach Tätigkeit», sagt Eckes.

«Mal ist es Fegen im Garten, Wäsche zusammenlegen oder ein kleines Möbelstück zusammenbauen. Beide sind handwerklich sehr begabt. Wenn sie dann eine grössere Summe gespart haben, dürfen sie es ausgeben», erklärt sie der «Bild». Das Ersparte ginge meistens für Lego drauf.

Ex-Moderatorin begann selbst, früh zu arbeiten

Eckes legt Wert auf finanzielle Unabhängigkeit, auch weil sie es in der Familie anders erlebte: «Ich habe das von klein auf bei meiner Mama gesehen. Meine Eltern führten eine gute Ehe, und doch war sie vollkommen abhängig von meinem Vater, da sie uns drei Kinder grosszog und er das Geld nach Hause brachte.» Um diesem Modell zu entgehen, begann Eckes früh zu arbeiten und zu sparen.

So kann sie sich unter anderem heute ein Luxus-Leben auf der Balearen-Insel gönnen: «Als ich anfing, bei RTL zu arbeiten, war das in meiner Welt, als Gastarbeiterkind, ein unglaublicher finanzieller Sprung. Ich erinnere mich noch, wie ich mit meinem ersten RTL-Vertrag nach Hause fuhr und ihn stolz und strahlend meinen Eltern zeigte. Sie hatten Tränen in den Augen.» Sie hätten sich umarmt und sich einfach nur gefreut. «Diesen Tag werde ich niemals vergessen!»

Schweizer Budgetberatung sieht es ähnlich wie Eckes

Wie gehen die Schweizerinnen und Schweizer mit Sackgeld um? Jahrelang orientierte man sich hierzulande am Richtwert, seinen Kindern einen Franken pro Schuljahr zu zahlen. Diesen Januar passte die Budgetberatung den Betrag an – indem sie ihn verdoppelte. Die Anpassung der Empfehlung sei eine Antwort auf die zunehmende Teuerung der letzten Jahre. Doch das sei nicht der einzige Hintergedanke, wie der Geschäftsführer von Budgetberatung Schweiz, Philipp Frei anfangs Jahr gegenüber Blick erklärte. Er sieht es ähnlich wie Eckes: «Unser Ziel ist es, dass Kinder dank Sackgeld möglichst früh lernen, mit Geld umzugehen.»