Dieses Konzert wird Countrystar Brantley Gilbert (39) sicher nie vergessen: Am Freitag stand der Amerikaner in Tupelo, Mississippi, auf der Bühne, als er die Nachricht bekam, dass seine Frau Amber gerade mit Wehen im Tourbus liegt.

In einem Video, das der Sänger anschliessend auf Instagram teilte, sind die Geschehnisse teilweise zu sehen. So bricht Gilbert das Konzert in dem Clip sofort ab und rennt Richtung Tourbus. Als nächstes ist das Baby zu sehen und Gilbert, wie er am Telefon unter Tränen seine Mutter über den neuen Enkel informiert. Diese fragt, wie es Amber gehe, und Gilbert antwortet lachend: «Sie ist eine verdammte Wilde!»

Auch in der Bildunterschrift geht Gilbert auf die ungewöhnliche Geburt ein. «Eine so unglaubliche Frau dabei zu beobachten, wie sie so etwas Unglaubliches tut, ist etwas, das ich nie vergessen werden», schreibt er unter anderem über die «verrückteste Nacht meines Lebens». Bilder des Videos zeigen, wie die Mutter auf den Garnituren des Tourbusses in eine Decke gewickelt liegt und ihr Neugeborenes anstrahlt. Weiter bedankt sich der Musiker bei seiner Frau, «dass ich dich lieben darf und dass du mir ganz genau gezeigt hast, wie unglaublich stark eine Frau sein kann».

Konzert ging direkt weiter: «Wir haben ein Baby!»

Besonders lang scheint die Geburt nicht gedauert zu haben: Nach dem Telefonat mit seiner Mutter ging es für den Musiker noch einmal auf die Bühne. Dort begrüsste er die Fans mit der Mitteilung: «Wir haben ein Baby!» und wurde von seinen Bandkumpanen beglückwünscht, bevor er das Konzert zu Ende spielte.

Der Neuzugang ist das dritte gemeinsame Kind des Paares. Gilbert und seine Frau sind seit 2015 verheiratet und haben ausserdem Sohn Barrett (6) und Tochter Braylen (5).