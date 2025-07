Connie Francis ist tot «Pretty Little Baby» ist auf Tiktok der Hit

Die legendäre Sängerin Connie Francis ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Erst vor wenigen Monaten hatte ihr 60 Jahre alter Song «Pretty Little Baby» auf Tiktok eine Renaissance erlebt. Auch in Deutschland war Francis vor allem in den 60er-Jahren ein Superstar.

Publiziert: vor 55 Minuten