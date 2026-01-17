Interessante Erinnerungen hat Sara Foster ausgepackt: Sie hatte vor vielen Jahren ein Date mit George Clooney, das allerdings gar nicht gut verlief. Er sei ihr viel zu alt und zu langweilig gewesen. Er habe sich wie ein «Opa» benommen.

George Clooney (64) galt lange Zeit als begehrtester Junggeselle Hollywoods. Eine konnte er jedoch so gar nicht überzeugen: Wie Schauspielerin Sara Foster (44) nun verriet, hatte sie mal ein ziemlich «deprimierendes» Date mit dem 20 Jahre älteren Kollegen.

Ihre gemeinsame Freundin Cindy Crawford (59) samt Ehemann Rande Gerber (63) hätten die beiden vor vielen Jahren verkuppeln wollen. Ein Versuch, der nach hinten losging. «Es war so langweilig. Tut mir leid, ich musste es einfach sagen», erzählte die Schauspielerin ihrer Schwester Erin Foster (43), Schöpferin des Netflix-Hits «Nobody Wants This», in ihrem Podcast «The World's First Podcast». «Es war einfach ein klares Nein.» Für allem eines störte die Schauspielerin: «Ich erinnere mich, dass ich dachte: ‹Oh, er ist so alt.›»

Weiter verriet der «90210»-Star noch zu der Begegnung: «Ich bin mir sicher, dass George Clooney ein netter Kerl ist, aber ich erinnere mich nur daran, dass wir vier da sassen, und ich dachte: ‹Ich werde sterben, ich werde wirklich sterben›.» Sie hatte damals wohl aber auch den Kopf und das Herz nicht frei. Denn sie sei «sehr traurig» über ein kurz zuvor erfolgtes Beziehungsende gewesen. «Und dann war da noch dieser Typ, der sich wie ein Opa benahm. Es war deprimierend. Ich war total deprimiert.»

Sie sei sogar regelrecht «beleidigt» gewesen, dass sie mit einem wesentlich älteren Mann verkuppelt werden sollte. «Das sage ich immer, wenn ich sehe, wie junge Mädchen mit älteren Männern ausgehen. Ja, natürlich, manchmal macht es Sinn, und es ist alles Mögliche daran.» Sie habe aber nie verstanden, «warum eine 19-Jährige auf einen 40-Jährigen steht. Ich fand das einfach immer schon seltsam».

Umgekehrt soll aber auch George Clooney «nicht sonderlich begeistert» von dem Treffen gewesen sein. «Ich fing an, ihm von meinem Ex zu erzählen und dabei zu weinen. Ich glaube, er dachte sich: ‹Die ist doch nicht ganz dicht›.»

Sara Foster fand später aber einen anderen prominenten Mann. 2006 kam sie mit dem früheren deutschen Tennisprofi Tommy Haas (47) zusammen, mit dem sie die Töchter Valentina (14) und Josephine (9) bekam. 2008 erfolgte die Verlobung. Zur Hochzeit kam es nie, die beiden trennten sich 2024. George Clooney hingegen ist seit September 2014 mit seiner Frau Amal (47) verheiratet. Das Paar hat die Zwillinge Ella und Alexander (8) und gerade die französische Staatsbürgerschaft angenommen.

Erfolgreiches Schwestern-Duo

Sara Foster, die Tochter des sechzehnfachen Grammy-Preisträgers David Foster (76), begann ihre Karriere zunächst als Model, bevor sie sich der Schauspielerei zuwandte. Ihre bekannteste Rolle war diejenige der Jen Clark in der TV-Serie «90210». Gemeinsam mit ihrer Schwester Erin hostet sie «The World's First Podcast with Erin & Sara Foster». Die beiden Frauen stecken auch hinter dem Netflix-Erfolg «Nobody Wants This», welcher von Erin Fosters eigenem Liebesleben inspiriert ist.



