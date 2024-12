1/4 Nach neun Jahren Beziehung trennten sich Caroline Beil und Philipp Sattler im September 2023. Foto: Imago

Räumliche Distanz und Streitigkeiten führten zum Scheitern der Ehe

Die Liebesgeschichte von Schauspielerin Caroline Beil (57) und Zahnarzt Philipp Sattler (41) begann 2015. 2018 heirateten sie und bekamen eine gemeinsame Tochter (7). Aus einer früheren Beziehung mit Ex-«GZSZ»-Star Pete Dwojak (42) brachte Beil noch einen Sohn (15) mit in die Ehe. Doch nun beginnt für Beil ein neues Kapitel: Nach neun Jahren Beziehung hat sie sich im September 2023 von ihrem Ehemann getrennt und zieht nun mit ihren beiden Kindern in eine neue Wohnung. «Es ist nicht leicht, das einfach so aufzugeben», sagt Beil gegenüber RTL. Doch trotz der Schwierigkeiten blickt sie optimistisch in die Zukunft, mit 57 Jahren von vorn anzufangen: «Jetzt geht ein neues Leben los!»

Der Trennungsprozess war für die Schauspielerin eine emotionale Achterbahnfahrt. Sie musste sich nicht nur um sich selbst kümmern, sondern auch um das Wohl ihrer Kinder: «Ich habe nicht nur um mein Überleben gekämpft. Ich habe versucht, alles auf die Reihe zu bekommen und von meinem Ex-Partner keinerlei Unterstützung bekommen. Im Gegenteil: nur Gegenwind!» Es war wahrscheinlich das «stressigste Jahr» in ihrem Leben, so die Zweifachmama.

«Manchmal muss es einem scheisse gehen – aber es geht weiter!»

Die Ehe scheiterte unter anderem an der räumlichen Distanz – teilweise waren sie 500 Kilometer voneinander entfernt, da Sattler nie nach Berlin ziehen wollte. Auch der Kauf eines gemeinsamen Hauses konnte die Probleme nicht lösen. «Wenn du tatsächlich dann da lebst, in einem eigentlich sehr schönen Haus, und dich überhaupt nicht mehr verstehst und nur noch streitest, dann ist das eben auch nicht toll», sagt Beil rückblickend.

So führte die Trennung zu harten rechtlichen Auseinandersetzungen. «Ich war viele Male vor Gericht und Situationen ausgesetzt, die wirklich nicht schön waren», erinnert sich die 57-Jährige. Trotz einer gemeinamen Tochter scheinen die Ex-Partner aktuell keinen Konsens zu finden. «Ich habe mal den Spruch gehört: ‹Das wahre Gesicht zeigen die Leute bei einer Scheidung›, und das ist anscheinend so.» Nichtsdestotrotz betont die Schauspielerin, wie wichtig es sei, auch nach dem Scheitern einer Beziehung als Eltern ein Team zu bleiben.

Beil zeigt sich jedenfalls resilient. Sie hat 480 Kilo an Möbeln und Kleidung entsorgt, um Platz für einen Neuanfang zu schaffen. «Manchmal muss es einem scheisse gehen, und manchmal heult man – aber es geht weiter!», sagt sie mit Entschlossenheit. Ihr Fokus liegt nun darauf, sich mit ihren Kindern im neuen Zuhause einzuleben und durchzuatmen. Einen Dämpfer gibt es aber bereits: Sattler will nun ebenfalls nach Berlin zu ziehen. Beil ist jedoch zuversichtlich, dass sie auch diese Herausforderung meistern wird.