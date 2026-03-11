DE
FR
Abonnieren

Bodyshaming auf Instagram
Motsi Mabuse tanzt Beleidung weg

Sie habe in der letzten Sendung moppelig ausgesehen, schreibt jemand bei Motsi Mabuses Post auf Instagram. Die «Let's Dance»-Jurorin kontert den unnötigen Spruch mit einer Tanzeinlage.
Publiziert: 15:13 Uhr
Kommentieren
People International
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen