Blamiert er sich erneut?
Heute gibts bei Stefan Raab wieder nackte Haut

Nachdem Stefan Raab vergangene Woche seine Fans mit kleinen, 15-minütigen Show-Häppchen auf den Geschmack brachte, startet er heute mit «Die Stefan Raab Show» in voller Länge. Blick verfolgt die Sendung live mit.
Publiziert: vor 53 Minuten
Heute startet die grosse «Die Stefan Raab Show» in voller Länge.
Silja AndersRedaktorin People
vor 3 Minuten

Horst Lichter und seine Geschichten

Horst Lichter könnte man ewig zuhören, find ich. Nicht nur sein rheinischer Dialekt ist lustig, sondern der Mann hat auch Talent für Storytelling. Einfach amüsant.

vor 6 Minuten

X enttäuscht nicht

Haha, bei einem Blick auf X musste ich tatsächlich mehr lachen, als bisher in der gesamten Show von Raab.

vor 7 Minuten

Fast 45 Minuten, so ganz nebenbei

Wahnsinn, fast eine dreiviertel Stunde rumgelabert und jetzt kommen die ersten Gäste. Horst Lichter und Markus Rühl.

vor 19 Minuten

Was war das Thema der Sendung nochmal?

Seit fast einer halben Stunde läuft die Sendung. Zum Glück hat Raab die beiden Bodybuilder im Hintergrund stehen, sonst hätte man inzwischen fast vergessen, was das eigentliche Thema der Sendung sein soll. Denn viel über Bodybuilding wurde bisher noch nicht geredet. Es geht nur mal wieder darum, dass Stefan Raab zeigen kann, wie unlustig er ist, selbst aber denkt, er sei der lustigste Mensch der Welt.

vor 21 Minuten

Die Zuschauer sehen keine Originalität

Das Publikum fragt sich, wo die Originalität von «Die Stefan Raab Show» bleibt.

vor 23 Minuten

Die armen beiden Männer im Hintergrund

Die beiden Bodybuilder hinter Raab scheinen auch nur aus reiner Höflichkeit zu klatschen – und mit jedem Muskel in ihrem Körper zu versuchen, nicht mit den Augen zu rollen. Zum Glück haben sie davon ja zur Genüge.

vor 24 Minuten

Er nervt doch auch?

Es reicht auch, wenn Stefan Raab in seiner eigenen Sprache nervt. Das hat er wirklich perfektioniert, das muss ich ihm geben.

vor 24 Minuten

Auch auf Social Media

Die Begeisterung hält sich auch auf Social Media in Grenzen.

vor 25 Minuten

Er hat es begriffen

JAAA! Die Begeisterung hält sich in Grenzen, jetzt hat er es endlich verstanden! 

vor 27 Minuten

Ich gebe es zu, ich langweile UND nerve mich

Wieso genau braucht es «Die Stefan Raab Show» genau? Er zeigt ja die ganze Zeit nur Einblender und macht sich über andere Leute lustig. 

