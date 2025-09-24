Horst Lichter und seine Geschichten
Horst Lichter könnte man ewig zuhören, find ich. Nicht nur sein rheinischer Dialekt ist lustig, sondern der Mann hat auch Talent für Storytelling. Einfach amüsant.
X enttäuscht nicht
Haha, bei einem Blick auf X musste ich tatsächlich mehr lachen, als bisher in der gesamten Show von Raab.
Fast 45 Minuten, so ganz nebenbei
Wahnsinn, fast eine dreiviertel Stunde rumgelabert und jetzt kommen die ersten Gäste. Horst Lichter und Markus Rühl.
Was war das Thema der Sendung nochmal?
Seit fast einer halben Stunde läuft die Sendung. Zum Glück hat Raab die beiden Bodybuilder im Hintergrund stehen, sonst hätte man inzwischen fast vergessen, was das eigentliche Thema der Sendung sein soll. Denn viel über Bodybuilding wurde bisher noch nicht geredet. Es geht nur mal wieder darum, dass Stefan Raab zeigen kann, wie unlustig er ist, selbst aber denkt, er sei der lustigste Mensch der Welt.
Die Zuschauer sehen keine Originalität
Das Publikum fragt sich, wo die Originalität von «Die Stefan Raab Show» bleibt.
Die armen beiden Männer im Hintergrund
Die beiden Bodybuilder hinter Raab scheinen auch nur aus reiner Höflichkeit zu klatschen – und mit jedem Muskel in ihrem Körper zu versuchen, nicht mit den Augen zu rollen. Zum Glück haben sie davon ja zur Genüge.
Er nervt doch auch?
Es reicht auch, wenn Stefan Raab in seiner eigenen Sprache nervt. Das hat er wirklich perfektioniert, das muss ich ihm geben.
Auch auf Social Media
Die Begeisterung hält sich auch auf Social Media in Grenzen.
Er hat es begriffen
JAAA! Die Begeisterung hält sich in Grenzen, jetzt hat er es endlich verstanden!
Ich gebe es zu, ich langweile UND nerve mich
Wieso genau braucht es «Die Stefan Raab Show» genau? Er zeigt ja die ganze Zeit nur Einblender und macht sich über andere Leute lustig.