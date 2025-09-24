Was war das Thema der Sendung nochmal?

Seit fast einer halben Stunde läuft die Sendung. Zum Glück hat Raab die beiden Bodybuilder im Hintergrund stehen, sonst hätte man inzwischen fast vergessen, was das eigentliche Thema der Sendung sein soll. Denn viel über Bodybuilding wurde bisher noch nicht geredet. Es geht nur mal wieder darum, dass Stefan Raab zeigen kann, wie unlustig er ist, selbst aber denkt, er sei der lustigste Mensch der Welt.