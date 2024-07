Extrembergsteiger Reinhold Messner hat in einem neuen Interview über einen Erbschaftsstreit gesprochen, an dem seine Familie zerbrochen sei. Die Aufteilung seines Vermögens bezeichnet er als einen seiner grössten Fehler.

1/5 Reinhold Messner spricht über seinen grossen Familienstreit.

Der legendäre Bergsteiger Reinhold Messner (79) hat in einem neuen Interview offene Worte für einen Erbschaftsstreit in seiner Familie gefunden. Im Gespräch mit der «Apotheken Umschau» kommt der Südtiroler, der als erster Mensch alle 14 Achttausender bestiegen hat, auf «private Rückschläge» zu sprechen, auf die er hätte verzichten können.

Konkret nach seinen Kindern gefragt, enthüllt der 79-Jährige dann: «Unser Verhältnis ist angespannt. Einer meiner grössten Fehler war: Ich habe ihnen vor meinem Ableben testamentarisch den Grossteil meines Vermögens überlassen.»

Reinhold Messner: «In dem Moment zerbrach die Familie»

Er selber, so Messner, habe nichts von seinen Eltern geerbt. Darüber sei er «glücklich». «Es war nichts da ausser Respekt und Dankbarkeit.» Doch im Falle seines Erbes wäre es anders gelaufen. «Bei mir ist es umgekehrt. In dem Moment, als ich mein materielles Erbe an die Kinder und Ehefrau verteilt hatte, zerbrach die Familie», führt der weltberühmte Alpinist aus. «Die Frage, wer mehr bekommen hat, stand im Vordergrund und ich stand mit 75 am Abgrund. Ich bin über das Verhalten meiner Kinder enttäuscht», gesteht der 79-Jährige.

Seine Kinder verstehen laut Messner nicht, dass er ihnen ein grosszügiges Geschenk gemacht habe. Dennoch wünsche er sich für die Zukunft wieder eine Verbesserung des Verhältnisses.

Der Streit zwischen ihm und seinen Kindern sei der Grund, weshalb er nun nicht mehr an Messner Mountain Museen mitwirken wird, einem Museumsprojekt, was inzwischen von seiner Tochter Magdalena Messner (36) geleitet wird.

Grosse Liebe mit Mitte 70

Auch enthüllt Messner im Gespräch, wie er seine jetzige Ehefrau Diane Messner (44) kennengelernt hat. «Diane hat im Sommer 2018 einen meiner Vorträge in Südtirol besucht. Sie wollte ein Selfie mit mir und wir kamen ins Gespräch. Ich habe sie nach ihrer Nummer gefragt. Am nächsten Tag habe ich Diane angerufen und mich mit ihr zum Essen verabredet.»

Werbung

Doch um Liebe auf den ersten Blick habe es sich dennoch nicht gehandelt. «Wir haben uns peu à peu kennengelernt», so Messner. Auch sei er von Anfang an ehrlich zu ihr gewesen, und habe ihr «gesagt, worauf sie sich da einlässt, was sie wissen muss, über mich und mein Leben».

«Es ist mein grosses Glück, dass ich im höheren Alter eine bezaubernde Frau an meiner Seite habe», so die Bergsteigerlegende über das späte Glück in der Liebe.

Mit Diane Messner wird die Bergsteigerlegende nun auch selbst ein neues Museumsprojekt verfolgen, das den Namen «Messner Mountain Heritage» tragen wird.