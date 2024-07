Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Dagmar Wöhrl gedenkt ihres verstorbenen Sohnes Emanuel.

Silja Anders Redaktorin People

Es ist ein Schicksal, das man niemandem wünscht: das eigene Kind begraben zu müssen. Genau das musste «Die Höhle der Löwen»-Investorin Dagmar Wöhrl (70) vor 23 Jahren tun.

Ihr damals 12-jähriger Sohn Emanuel kletterte am 1. Juli 2001 auf ein Dachgerüst. Doch er rutschte ab, fiel acht Meter in die Tiefe. Der Junge überlebte den Sturz nicht.

«Seit mehr als 8400 Tagen»

An seinem 23. Todestag erinnert Dagmar Wöhrl nun mit einem schwarz-weiss Foto von sich und ihrem Sohn an Emanuel. Ihre Worte, die sie ihrem Jüngsten widmet, zerreissen einem das Herz. «Ach Manu, warum? Seit mehr als 8400 Tagen wachen wir ohne Dich in unserem Leben auf. Seitdem stelle ich immer wieder die eine Frage, für die es keine Antwort gibt. Ich vermisse Dich, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Bis zu meinem letzten Atemzug. In nie endender Liebe. Mama.»

Anteilnahme von Fans und Kolleginnen

Kolleginnen wie Frauke Ludowig (60) oder Simone Ballack (48) kommentieren den Post mit roten Herzen. Vor allem Simone Ballack dürfte den Schmerz von Dagmar Wöhrl nachvollziehen können. Sie verlor im August 2021 ihren Sohn Emilio. Dieser verunfallte mit nur 18 Jahre in Portugal tödlich.

Auch von ihren Fans erhält Dagmar Wöhrl mitfühlende Worte. «Da zuckt jede Mama. Das zu lesen tut schon weh. Aber es ist wichtig, das auch zu schreiben, schreiben zu dürfen. Ich wünsche schöne Erinnerungen und bunte Bilder mit ihrem geliebten Kind», schreibt eine Userin. Eine andere sagt: «Deine Liebe erreicht ihn, wo immer er ist.»

Suchen Sie Hilfe? Die Dargebotene Hand:

Das Sorgentelefon (Tel. 143) ist rund um die Uhr erreichbar

www.143.ch Pro Mente Sana:

Die Stiftung bietet verschiedene Beratungsangebote:

www.promentesana.ch Tipps für die psychische Gesundheit während Corona:

www.dureschnufe.ch

www.psychologie.ch Tipps zu Trauerbewältigung und Selbsthilfe:

www.selbsthilfeschweiz.ch

Tod von Emanuel inspirierte sie zur Stiftung

Dagmar Wöhrl, die durch ihre Investoren-Rolle in der Sendung «Die Höhle der Löwen» bekannt wurde, ist seit 1984 mit dem Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl verheiratet. Die beiden haben neben Emanuel noch Sohn Marcus, der heute 38 Jahre alt ist.

2005 gründeten Dagmar und Hans Rudolf Wöhrl eine Stiftung im Namen ihres verstorbenen Sohnes, mit Hilfe derer sie sich für das Wohl von Kindern in Deutschland und jenen in Krisengebieten Asiens und Afrikas einsetzen.