In «Landman» taucht Oscarpreisträger Billy Bob Thornton in die Welt des texanischen Öl-Business ein. Was ihm am meisten Mühe bereitete und ob er selbst Milliardär ist, erfahren Sie hier.

Billy Bob Thornton feiert Comeback in Öl-Serie «Landman»

1/7 Sie haben tragende Rolle im Serien-Drama «Landman» Paulina Chávez, Michelle Randolph, Billy Bob Thornton, Demi Moore und Ali Larter (v.l.). Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Billy Bob Thornton spielt Hauptrolle in neuer Dramaserie «Landman» auf Paramount+

Thornton sieht sich als echter Südstaatler mit grosser Liebe zu Texas

Dreharbeiten fanden bei kochenden Temperaturen in Fort Worth, Texas, statt

Patricia Danaher People-Redaktorin, Hollywood (USA)

Milliarden, Korruption und extreme Bedienungen auf den Ölfeldern von Texas. Um das gehts in der neuen Dramaserie «Landman», die seit dem 18. November neu auf dem Streamingdienst Paramount+ ausgestrahlt wird. Die Hauptrolle des Krisenmanagers Tommy Norris übernimmt Oscarpreisträger Billy Bob Thornton (69), der die letzten Jahre mit seiner Rockband durch die USA tourte.

Nachdem er das Drehbuch gelesen habe, sei für ihn klar gewesen, vor der Kamera sein Comeback zu geben. «Ich habe zugesagt, weil ich überzeugt war, der beste Mann für diese Rolle zu sein. Ich mag besonders, einen komplexen Mann mit bewegter Vergangenheit zu spielen. Anstatt auf den Ölfeldern malochen zu müssen, hätte Tommy wie sein Boss in einer Mega-Villa leben können – wenn sein Leben etwas anders gelaufen wäre», erzählt er im Interview mit der Blick-Hollywood-Reporterin und ergänzt: «Anstatt Millionen auf dem Konto zu haben, plagen ihn 500'000 Dollar Schulden. Deshalb muss er für einen Mann arbeiten, mit dem er früher auf einer Stufe stand.» Die Ehefrau seines schwerreichen Chefs, die im Hintergrund die Fäden zieht, spielt Hollywood-Ikone Demi Moore (60).

Grobe Kerle mit Cowboy-Hut

Die Geschichte um das schmutzige Geschäft mit dem schwarzen Gold spielt in der Gegenwart und wurde im texanischen Fort Worth gedreht. Die Bedingungen waren für Thornton eine enorme Herausforderung. «Wir haben im kochend heissen Texas gedreht, umgeben von Feuern auf den Ölfeldern. Es war höllisch!» Es habe Momente gegeben, wo er zu sich selbst gesagt habe. «Du bist in den Sechzigern, wieso tust du dir das an? Aber ich bin dann doch da durch.»

Billy Bob Thornton, der in Arkansas aufgewachsen ist, sieht sich als echten Südstaatler mit grosser Liebe zu Texas. Ihm sei wichtig, ein differenziertes Bild der Männer in der Ölindustrie aufzuzeigen. «Mich stören die Vorurteile gegen den Typ Mann. Das sind nicht nur grobe und ungebildete Kerle mit Cowboy-Hut. Oft sind es die Unsicherheiten und Ängste dieser Leute, die sie hinter ihrem taffen Äusseren und der aufbrausenden Art verbergen.»

Zum Thema Reichtum, das in «Landman» eine wichtige Rolle spielt, hat Thornton eine klare Einstellung. «Es ist mir wichtig, genug Geld zu haben, damit ich meine Familie versorgen kann. In dieser Hinsicht bin ich sehr gut aufgestellt», sagt er und betont: «Ich bin keiner dieser Schauspieler mit gigantischem Vermögen auf der hohen Kante. Wer mich googelt, bekommt eine andere Auskunft, doch das ist völliger Unsinn. Ich habe ein Haus und ein Auto. Das ist alles, was ich brauche.»