Die verrückten Beauty-Hacks der Stars

1/8 Für eine junge Haut fügt January Jones fügt jedem Bad eine gute Portion Bier hinzu – den Rest trinkt sie.

Auf Tiktok enthüllte Anne Hathaway (41) einen ungewöhnlichen «Beauty Hack». Die Schauspielerin zeigte ihren Fans, wie sie ihre Lippen ohne künstliches Aufspritzen plumper aussehen lässt. Sie liess sich von ihrer Stylistin eine Haarnadel geben, mit der sie sich wiederholt in ihre Oberlippe stach: «Damit rege ich den Blutfluss an und die Lippe füllt sich so aus!» Die Oscargewinnerin warnte allerdings davor, zu hart vorzugehen. «Ihr dürft nicht so doll zustechen, dass die Lippe anfängt zu bluten!»

Die 41-Jährige ist nicht die einzige Hollywood-Schönheit, die auf eher ungewöhnliche Beauty-Geheimnisse schwört.

Eine gute Portion Bier ins Bad

Schauspielerin January Jones (46) schwört auf einen ungewöhnlichen Badezusatz, um ihre Körperhaut zu hydrieren. Auf Instagram verriet sie, dass sie «eine gute Portion Bier» hinzufügt, ehe sie sich in die Wanne legt. Die 46-Jährige rät dazu, das restliche Bier aus dem Glas zu trinken.

Alessandra Ambrosio (43) hat eine in Brasilien entwickelte Methode namens «Velaterapia» in ihre Beautyroutine aufgenommen, um ihr Haar gesund und besonders schön aussehen zu lassen. Das brasilianische Supermodel lässt sich durch Kerzen-Therapie mit nackter Flamme die gespaltenen Enden ihrer Haare einzeln wegbrennen.

Lady Gaga (38) schwört auf Eis-Bäder, um sich nach anstrengenden Auftritten wieder fit zu machen und lange jung auszusehen. Durch das eiskalte Wasser werden Entzündungen im Körper reduziert und Muskelkater minimiert.

Coca-Cola als Shampoo

Suki Waterhouse (32) hasst es, dass ihr Haar nach dem Waschen mit normalem Shampoo und Spülung total glatt an ihrem Kopf herunterhängt. Weshalb sie sich Coca-Cola nach dem Waschen ins Haar reibt. Das Model verriet «US Weekly»: «Durch Cola sieht mein Haar total verwuschelt und zerzaust aus, als wäre ich durch den Amazonas gelaufen. Total cool!»

Catherine Zeta-Jones’ (54) strahlend-weisses Lächeln ist nicht das Resultat von aufhellenden Chemikalien in ihrer Zahnpasta. Stattdessen wächst das Geheimmittel der walisischen Schauspielerin in ihrem Garten. Der «Daily Mail» verriet sie, dass sie sich die Zähne mit Erdbeeren putzt, «weil die ein natürlicher Zahnaufheller sind und besser schmecken als Zahnpasta».

Hämorrhoiden-Creme als Gesichtscreme

Sandra Bullocks (59) Geheimmittel, das hinter ihrem jugendlichen Aussehen steckt, ist – Verzeihung – für den Arsch. Die Oscargewinnerin hatte in einem Interview verraten, dass sie sich «Hämorrhoiden-Creme» vor dem Schlafengehen unter die Augen schmiert: «Die wirkt super gegen Krähenfüsse sowie Augenränder und vertreibt Schwellungen!»