Goalie-Legende Iker Casillas liebt Ex-Pornostar

Auf einen Blick Claudia Bavel bestätigt Beziehung mit Iker Casillas, Krise seit öffentlichem Bekanntwerden

Bavel kritisiert Casillas' mangelnde Kommunikation nach Veröffentlichung der Beziehung

Casillas und Bavel sind seit eineinhalb Jahren zusammen, treffen sich monatlich

Erstmals hat Onlyfans-Model und Ex-Pornodarstellerin Claudia Bavel (28) darüber gesprochen, was zwischen ihr und der spanischen Goalie-Legende Iker Casillas (43) läuft. In der spanischen TV-Sendung «De viernes» bestätigte sie die Liebes-Gerüchte und betonte, dass die beiden schon seit eineinhalb Jahren in einer Beziehung seien. Offenbar kriselt es aber, seit die Liaison öffentlich wurde.

Sie sollen sich ihre Liebe gestanden haben

Claudia Bavel sprach zunächst darüber, wie sie mit dem einstigen Real-Madrid-Profi in Kontakt kam. «Ich habe Iker über soziale Medien kennengelernt, wir haben uns über ‹Likes› ausgetauscht und am Ende haben wir angefangen, über einen privaten Chat miteinander zu reden.» Sie hätten Gespräche «allerlei Art» geführt. «Iker und ich sind seit anderthalb Jahren in einer Beziehung. Wir hatten schon immer eine Beziehung, die aufgrund der Distanz manchmal offen war, und es gab Zeiten, in denen wir uns näher waren.» Im vergangenen Jahr scheint es ernster geworden zu sein: Seit Mai 2024 haben sie sich laut Bavel «jeden Monat gesehen». «Wir haben einander ‹Ich liebe dich› gesagt, aber wir haben auch nicht über unsere Gefühle gesprochen.» Allerdings habe er ihr bereits erzählt, dass er noch weitere Kinder haben möchte.

Sie kritisiert, dass er sich nicht mehr bei ihr meldet

Zudem habe er ihr gesagt: «Ich habe es satt, mich zu verstecken. Lass uns zur Veranstaltung gehen, dann ist alles vorbei.» Bei dem Treffen mit Freunden in Barcelona im Januar habe er sie als seine Freundin vorgestellt - und es entstanden vertraute Fotos der beiden, die einen Medienrummel auslösten. Sein Verhalten darauf scheint sie jedoch zu verunsichern: «Ich bin im Moment ein bisschen traurig, weil ich dachte, dass er mir meinen Platz überlässt, nachdem es offiziell geworden ist. Im Moment habe ich Angst, dass meine Beziehung zu ihm vorbei ist, weil es öffentlich geworden ist», gestand sie. Claudia Bavel richtete noch direkte Worte an Iker Casillas: «Ich verstehe nicht, warum du meine letzte Nachricht nicht beantwortet hast, ich verstehe nicht, warum du mir ein ‹Like› gibst und mir folgst und du antwortest mir nicht.»

Zwei Söhne aus seiner Ehe

Von 2016 bis 2021 war Casillas mit der Sportjournalistin Sara Carbonero (40) verheiratet, mit der er zwei Söhne hat. Sie begleitete ihn 2015 von Madrid nach Portugal, wo er für den FC Porto spielte. Im Mai 2019 erlitt er während eines Trainings einen Herzinfarkt und beendete seine aktive Karriere im Februar 2020. Er arbeitet nun als Fussballkommentator.