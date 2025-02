Jussi Adler-Olsen ist unheilbar an Krebs erkrankt.

Beliebter dänischer Autor Jussi Adler-Olsen offenbart unheilbare Krebserkrankung

Der dänische Bestsellerautor Jussi Adler-Olsen ist unheilbar an Knochenmarkkrebs erkrankt. In einem Interview mit «Politiken» sagte er: «Ich werde an dieser Krankheit sterben.» Trotz der Diagnose bleibt Adler-Olsen hoffnungsvoll auf neue Behandlungsmethoden.

Publiziert: 12:38 Uhr | Aktualisiert: 12:44 Uhr