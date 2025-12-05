Die Filmwelt trauert um Cary-Hiroyuki Tagawa. Der Schauspieler, der als böser Zauberer Shang Tsung in «Mortal Kombat» Kultstatus erlangte, starb am 5. Dezember in Santa Barbara. Er wurde 75 Jahre alt. Auch in «Der letzte Kaiser» und «Pearl Harbor» war er zu sehen.

Darum gehts Cary-Hiroyuki Tagawa, US-Schauspieler japanischer Abstammung, ist mit 75 Jahren gestorben

Bekannt für seine Rolle als Shang Tsung in der 'Mortal Kombat'-Reihe

Cary-Hiroyuki Tagawa ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler japanischer Abstammung starb am 5. Dezember in Santa Barbara, Kalifornien, an den Folgen eines Schlaganfalls. Seine Familie bestätigte die Nachricht gegenüber dem Branchenportal «Deadline». Der Schauspieler wurde 75 Jahre alt und war bis zuletzt von seinen Kindern umgeben.

Für Millionen Fans weltweit war Tagawa das Gesicht des Bösen schlechthin: Als finsterer Zauberer Shang Tsung prägte er die «Mortal Kombat»-Reihe. Seit dem ersten Film von Regisseur Paul W.S. Anderson (60) aus dem Jahr 1995 verkörperte er diese Rolle mit einer Intensität, die Kultstatus erreichte. «Es war das perfekte Timing», erinnerte sich Tagawa laut «People» später an den Erfolg des Films, der bei einem Budget von rund 20 Millionen Dollar mehr als 100 Millionen Dollar einspielte.

So fand Cary-Hiroyuki Tagawa nach Hollywood

Geboren wurde Tagawa am 27. September 1950 in Tokio. Als er fünf Jahre alt war, zog seine Familie nach Fort Bragg in North Carolina - sein Vater arbeitete für die amerikanische Armee. Das Aufwachsen als gebürtiger Japaner im Süden der USA während der 1950er-Jahre beschrieb er in einem Interview 2010 als «ziemlich hart». Die Kampfkunst half ihm, seinen Platz zu finden. Schon als Jugendlicher trainierte er Kendo, später studierte er an der University of Southern California traditionelles japanisches Karate. Während er selbst unterrichtete, wurde der italienische Regisseur Bernardo Bertolucci (1941–2018) auf ihn aufmerksam.

1987, mit 37 Jahren, kam Tagawas Durchbruch: Bertolucci besetzte ihn als Chang in dem Oscar-prämierten Meisterwerk «Der letzte Kaiser». «Es war überwältigend», schwärmte der Schauspieler 2015 im Interview mit dem «AV Club». «Plötzlich mit einem der zehn besten Regisseure der Welt zu arbeiten, dazu noch in China - ich hätte fast gefragt: Wie viel muss ich dafür bezahlen? Es war wie ein Traum, der wahr wurde.»

Die Rolle öffnete ihm die Türen zu den grossen Hollywood-Produktionen. Mit Regisseuren wie Tim Burton («Planet der Affen», 2001), Michael Bay («Pearl Harbor», 2001) und Rob Marshall («Die Geisha», 2005) drehte er Blockbuster, die oft die Schnittstelle zwischen asiatischer und westlicher Kultur thematisierten. Insgesamt wirkte Tagawa in mehr als 150 Filmen, Serien und Videospielen mit.

Shang Tsung wurde unsterblich

Doch es war Shang Tsung, der ihm Unsterblichkeit verlieh. Nach dem ersten «Mortal Kombat»-Film folgten 1997 die Fortsetzung «Mortal Kombat 2 – Annihilation», Gastauftritte in den Serien «Mortal Kombat: Legacy» (2013) und «Mortal Kombat X: Generations» (2015). 2019 lieh er der Figur seine Stimme im Videospiel «Mortal Kombat 11», und noch 2023 wirkte er bei «Mortal Kombat: Onslaught» mit.

Seine letzte grosse Schauspielrolle übernahm Tagawa 2015 in der Amazon-Serie «The Man in the High Castle». Als Handelsminister Nobusuke Tagomi in einem alternativen Amerika unter japanischer und deutscher Besatzung fand er Parallelen zu seinem eigenen Leben. «Ich identifizierte mich so sehr mit dieser Figur», erklärte er. «In Tokio geboren, kurz nach dem Krieg nach Amerika gekommen - ich verstand das Erbe des Krieges.»

Seine letzten Jahre verbrachte Tagawa auf der hawaiianischen Insel Kauai. Er hinterlässt seine Frau Sally, drei Kinder – Calen, Brynne und Cana – sowie zwei Enkelkinder, River und Thea Clayton.