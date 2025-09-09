DE
Prinz Harry spielt Ballon-Schwertkampf mit Kind
Bei Preisverleihung
Prinz Harry spielt Ballon-Schwertkampf mit Kind
Rührende Momente bei den WellChild Awards: Prinz Harry zeigte sich bei der Preisverleihung von seiner spielerischen Seite und liess sein inneres Kind zum Vorschein kommen.
Publiziert: 11:32 Uhr
