Bei Preisverleihung
Prinz Harry spielt Ballon-Schwertkampf mit Kind

Rührende Momente bei den WellChild Awards: Prinz Harry zeigte sich bei der Preisverleihung von seiner spielerischen Seite und liess sein inneres Kind zum Vorschein kommen.
Publiziert: 11:32 Uhr
