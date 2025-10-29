Content Creator Ben Bader ist im Alter von 25 Jahren unerwartet verstorben. Seine Freundin Reem gab die traurige Nachricht in einem emotionalen Video auf Social Media bekannt. Nun geben die Behörden weitere Informationen zu seinem Tod.

Darum gehts US-Influencer Ben Bader stirbt unerwartet mit 25 Jahren in Miami

Polizei schliesst ein Verbrechen nicht aus

Der tragische Tod des 25-jährigen US-Influencers Ben Bader hat die Social-Media-Welt erschüttert. Wie seine Freundin auf Social Media bekannt gab, verstarb der in Miami wohnhafte Content Creator und Finanzcoach am 23. Oktober 2025 völlig unerwartet. Nun gibt es laut «Daily Mail» weitere Angaben zum Tod des Amerikaners.

Laut «Daily Mail» teilten die Behörden mit, dass Ben Bader gegen 18.30 Uhr im Clubhaus der privaten Luxus-Wohnanlage «Admiral's Cove» in Jupiter, Florida, bewusstlos aufgefunden wurde. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde der Influencer von anderen Bewohnern entdeckt – er war nicht ansprechbar und atmete nicht mehr. Ersthelfer führten sofort lebensrettende Massnahmen durch, bevor Bader ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er kurz darauf für tot erklärt wurde. Die Behörden halten ein Verbrechen für möglich und ermitteln weiter.

Am Abend seines Todes wollte er noch mit seiner Freundin essen gehen

Seine Partnerin, die bekannte Influencerin Reem teilte die traurige Nachricht in einem emotionalen Video auf ihrem privaten TikTok-Account. «Die letzten Tage waren die härtesten Tage meines ganzen Lebens. Ich habe so etwas noch nie zuvor erlebt», sagte sie unter Tränen. Mittlerweile hat sie ihren Tiktok-Account auf privat gestellt.

Bader, der erst am 22. September 2025 seinen 25. Geburtstag gefeiert hatte, hinterliess einen tiefen Eindruck bei allen, die ihn kannten. Reem beschrieb ihn als «den nettesten, fürsorglichsten und grosszügigsten Menschen», den sie je getroffen habe. Sie betonte, dass es keine Vorzeichen gab: «Wir wollten an diesem Abend noch zusammen essen gehen. Ich hatte noch ein paar Stunden vor seinem Tod mit ihm über Facetime gesprochen und er war so glücklich und ganz normal, er lächelte nur und war so witzig.»

In seinem letzten Video motivierte er noch Hunderttausende

Besonders tragisch: Am Tag seines Todes lud Bader noch ein Video auf Tiktok hoch, in dem er seine 135'000 Follower motivierte, an ihren Träumen festzuhalten. «Ich fühle mich am besten, wenn ich vorankomme», sagte er in seinem letzten Beitrag.

Die Nachricht von Baders plötzlichem Ableben hat seine Fangemeinde tief getroffen. Unter seinem letzten Video häufen sich Beileidsbekundungen. «Ruhe in Frieden, Bruder. Du wirst immer eine Inspiration sein», schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: «Ich kann wirklich nicht begreifen, dass du jetzt nicht mehr da bist.»

Bader noch grosse Pläne für die Zukunft. Zu seinem 25. Geburtstag schrieb er auf Instagram: «Alles, was ich mir zum Geburtstag wünsche, ist mehr von allem.» Seine Freundin Reem teilte mit gebrochenem Herzen: «Das war die Person, die ich heiraten wollte, mit der ich Kinder haben wollte, mit der ich so viele Pläne hatte.»

