Als Rettungsschwimmerin im roten Badeanzug wurde Nicole Eggert an der Seite von Pamela Anderson und David Hasselhoff weltberühmt. Nun kämpft der «Baywatch»-Star gegen Krebs und musste sich einen Tumor entfernen lassen, der ihr grosse Schmerzen bereitete.

Kurz zusammengefasst Nicole Eggert bereut ihre Brustvergrösserung

Diagnose Brustkrebs während Arbeiten an neuer Doku-Serie

In den 1990er-Jahren wurde Nicole Eggert (52) als die TV-Figur Summer Quinn weltberühmt. In der Kult-Serie «Baywatch» sorgte sie im knallroten Badeanzug dafür, dass die Strände Malibus sicher sind, und verdrehte den Fans mit ihrem Aussehen den Kopf.

Damit das ikonische Badekleid noch besser sitzt, liess sich Eggert schliesslich die Brüste vergrössern. Eine Entscheidung, die sie heute bereut, wie sie im Interview mit «Bild» verrät. «Es war meine eigene dumme Entscheidung», gesteht die Schauspielerin. «Der Badeanzug sah so unvorteilhaft aus, dass ich mir die Brüste vergrössern liess. Der Arzt machte sie viel zu gross, nach ‹Baywatch› liess ich die Implantate wieder entfernen.»

Schock-Diagnose Krebs

Im Dezember 2023 kam dann der Schock für die blonde Schönheit: Brustkrebs im zweiten Stadium. Doch schweigen wollte über die Diagnose nicht. «Ich wusste sofort, dass ich darüber sprechen musste», erklärt Eggert. «Ich hatte schreckliche Angst und fühlte mich so allein. Am Ende kämpft man allein», sagt sie.

Die Diagnose kam mitten in den Arbeiten für die neue Doku-Serie «After Baywatch: Moment in the Sun», bei der Eggert nicht nur mitwirkte, sondern auch als Produzentin agierte. Trotz der erschütternden Nachrichten zu ihrer Gesundheit wollte Eggert das Projekt, dessen Ergebnis jetzt auf der Streaming-Plattform Hulu zu sehen ist, nicht verlassen und war bis zum Schluss mit dabei.

Trotz Chemotherapie drehte die alleinerziehende Mutter zweier Töchter im Alter von 21 und 13 Jahren weiter. «Ich hatte gute und schlechte Tage. Wir haben an Tagen gedreht, an denen ich mich gut genug fühlte», erinnert sie sich.

Sieben Monate ist es her, seit Nicole Eggert mit ihrer Chemotherapie begann. Am 16. September folgte dann eine Mastektomie. Zu «Bild» sagte sie im Vorfeld des Eingriffs: «Ich bin sehr nervös, aber ich kann den Tumor fühlen. Es ist sehr schmerzhaft, und ich möchte einfach nur meine Brüste loswerden, die versuchen, mich umzubringen.» Wie die Operation verlaufen ist, ist bisher nicht bekannt. Nun muss sich Eggert wohl erst einmal erholen und darauf konzentrieren, wieder vollständig gesund zu werden.