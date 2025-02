1/7 Gerald und Anna Heiser lernten sich 2017 durch «Bauer sucht Frau» kennen. Foto: ddp

Auf einen Blick «Bauer sucht Frau»-Paar Anna und Gerald Heiser verlassen ihre Farm in Namibia

Familie zieht nach Polen, Gerald sucht neue berufliche Perspektive ausserhalb der Landwirtschaft

Paar lernte sich 2017 in TV-Show kennen, heiratete 2018 und hat zwei Kinder Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Die «Bauer sucht Frau»-Stars Anna (34) und Gerald Heiser (39) wagen einen kompletten Neuanfang. Anna Heiser schreibt auf Instagram: «Es gibt Entscheidungen im Leben, die man nicht von heute auf morgen trifft. Entscheidungen, die einem den Schlaf rauben, Tränen kosten und das Herz schwer machen.» Zu einer Aufnahme, auf der das Paar von hinten mit den Kindern zu sehen ist, wie es einen Weg entlanggeht, fügt sie hinzu: «Die Entscheidung, unsere Farm zu verkaufen und Namibia zu verlassen, war eine solche. Es war nicht meine Entscheidung, sondern Geralds.»

Mit der Zeit habe sie verstanden, warum er diesen Weg gehen möchte, so der TV-Star weiter. «Und nach unzähligen Gesprächen, schlaflosen Nächten und vielen Emotionen fühlt es sich mittlerweile richtig an.»

Familie zieht nach Polen

Auch wo es die vierköpfige Familie hinzieht, hat Anna Heiser in ihrem Post verraten. Dort erklärt sie: «Namibia war unser Zuhause, der Ort, an dem unsere Kinder aufgewachsen sind, wo wir gelacht, gekämpft und gelebt haben. Die Zeit hier wird für immer in unseren Herzen bleiben. Aber jetzt beginnt ein neues Kapitel – in Polen.» Es sei «ein grosser Schritt und ein langer Weg». Für ihr ehemaliges Zuhause suchen sie offenbar noch einen neuen Besitzer: «Wir hoffen, dass wir einen Käufer finden, der die Farm mit genauso viel Liebe weiterführt, wie wir es getan haben und dass Gerald seinen Traumjob findet, in dem er sich verwirklichen kann.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Am Ende ihres Beitrags heisst es: «Wir gehen diesen Weg gemeinsam, als Familie. Und auch wenn es schwer ist, wissen wir, dass Veränderung manchmal genau das ist, was man braucht, um weiterzuwachsen.»

Gerald Heiser will nicht mehr in der Landwirtschaft arbeiten

In einem RTL-Interview verriet Gerald Heiser, dass wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend für den Umzug seien, die Farm lohne sich nicht mehr. Unter der Belastung haben seine psychische Gesundheit und seine Ehe gelitten, erklärte er. In Polen will er «nicht mehr in der Landwirtschaft» tätig sein.

Die Familie plant, in den Norden des Landes zu ziehen, in die Nähe eines Hafens und nahe bei Annas Familie, wie die beiden ausführen. Gerald Heiser kann sich offenbar einen Job auf einer Bohrinsel vorstellen. Die Eheprobleme, über die das Paar in den vergangenen Wochen berichtet hatte, haben die beiden abhaken können, wie sie weiter sagen: «Wir sind wieder ein Team.»

Hochzeit fand 2018 statt

Anna lernte ihren Mann Gerald Heiser in der RTL-Show «Bauer sucht Frau» kennen. Dort fand das Paar 2017, in der 13. Staffel der Sendung, zusammen. Gerald Heiser war damals der erste Teilnehmer in der Geschichte der Show aus Afrika. Die Hochzeit folgte 2018 in Polen und wenige Wochen später noch einmal in seiner Heimat Namibia.

Auf der namibischen Farm lebte das Ehepaar mit Sohn Leon, der Ende Januar 2021 zur Welt kam, und Töchterchen Alina, die Ende November 2022 geboren wurde.