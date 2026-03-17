Justin Theroux und seine Ehefrau Nicole Brydon Bloom erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Offenbar war das Baby nicht geplant.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nicole Brydon Bloom (31) und Justin Theroux (54) erwarten ein Kind

Die Schwangerschaft war ungeplant, doch das Paar freut sich sehr

Heirat im März 2025, erstes Kind nach einem Jahr Ehe erwartet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Seit einem Jahr sind «Paradise»-Schauspielerin Nicole Brydon Bloom (31) und US-Schauspieler Justin Theroux (54) verheiratet. Jetzt erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind.

Dabei fällt vor allem ein Detail auf. «Wir hatten es nicht ganz geplant», gesteht sie in Bezug auf ihre Schwangerschaft. Trotzdem würden sich die beiden sehr darüber freuen, eine Familie zu gründen.

Dass Theroux und Bloom Eltern werden, war im vergangenen Dezember erstmals bekannt geworden. Sie setzte auf dem roten Teppich bei einer Premiere an der Seite ihres Ehemannes ihren deutlich sichtbaren Babybauch in Szene. Ein Insider bestätigte die Schwangerschaft ausserdem gegenüber US-Medien.

Es war wie im Film

In der Fernsehsendung «Today» erzählt Brydon Bloom, wie sie ihrem Gatten von der Schwangerschaft erzählt. Er war in der Nacht zuvor noch lange mit einem Dreh beschäftigt. «Ich musste warten, bis er am nächsten Morgen aufgewacht ist. Es war schon fast Mittag und ich dachte mir: ‹Bitte steh auf›», lacht Bloom. «Und dann wollte ich es ihm sagen, aber ich dachte mir: ‹Er braucht erst mal seinen Kaffee›, also sass ich einfach nur da und wartete.»

Beim Frühstück habe ihr Mann dann wie in einem Film reagiert, erzählt sie weiter. «Wie?», habe Theroux verblüfft gefragt. «Und ich meinte: ‹Nun, ich kann es dir erklären. Es war eine Teamleistung.›»

Theroux und Bloom haben im März 2025 geheiratet und gerade ihren ersten Jahrestag gefeiert. Für den Schauspieler ist es die zweite Ehe. Im Jahr 2015 hatte er zunächst «Friends»-Star Jennifer Aniston (57) geheiratet. Seine Trennung hatte das Ex-Paar im Februar 2018 offiziell bestätigt.