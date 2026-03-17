Darum gehts
- Nicole Brydon Bloom (31) und Justin Theroux (54) erwarten ein Kind
- Die Schwangerschaft war ungeplant, doch das Paar freut sich sehr
- Heirat im März 2025, erstes Kind nach einem Jahr Ehe erwartet
Seit einem Jahr sind «Paradise»-Schauspielerin Nicole Brydon Bloom (31) und US-Schauspieler Justin Theroux (54) verheiratet. Jetzt erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind.
Dabei fällt vor allem ein Detail auf. «Wir hatten es nicht ganz geplant», gesteht sie in Bezug auf ihre Schwangerschaft. Trotzdem würden sich die beiden sehr darüber freuen, eine Familie zu gründen.
Dass Theroux und Bloom Eltern werden, war im vergangenen Dezember erstmals bekannt geworden. Sie setzte auf dem roten Teppich bei einer Premiere an der Seite ihres Ehemannes ihren deutlich sichtbaren Babybauch in Szene. Ein Insider bestätigte die Schwangerschaft ausserdem gegenüber US-Medien.
Es war wie im Film
In der Fernsehsendung «Today» erzählt Brydon Bloom, wie sie ihrem Gatten von der Schwangerschaft erzählt. Er war in der Nacht zuvor noch lange mit einem Dreh beschäftigt. «Ich musste warten, bis er am nächsten Morgen aufgewacht ist. Es war schon fast Mittag und ich dachte mir: ‹Bitte steh auf›», lacht Bloom. «Und dann wollte ich es ihm sagen, aber ich dachte mir: ‹Er braucht erst mal seinen Kaffee›, also sass ich einfach nur da und wartete.»
Beim Frühstück habe ihr Mann dann wie in einem Film reagiert, erzählt sie weiter. «Wie?», habe Theroux verblüfft gefragt. «Und ich meinte: ‹Nun, ich kann es dir erklären. Es war eine Teamleistung.›»
Theroux und Bloom haben im März 2025 geheiratet und gerade ihren ersten Jahrestag gefeiert. Für den Schauspieler ist es die zweite Ehe. Im Jahr 2015 hatte er zunächst «Friends»-Star Jennifer Aniston (57) geheiratet. Seine Trennung hatte das Ex-Paar im Februar 2018 offiziell bestätigt.