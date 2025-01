Henry Cavill ist Papa – und verlobt?

1/5 Henry Cavill und Natalie Viscuso sind zum ersten Mal Eltern geworden. Foto: ddp/abaca press

Auf einen Blick Henry Cavill und Natalie Viscuso begrüssen ihr erstes Kind

Erste Fotos zeigen das Paar mit Kinderwagen bei Dreharbeiten

Beziehung seit April 2021 öffentlich, gemeinsames Filmprojekt «Warhammer 40.000» angekündigt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Nachwuchs für den «Superman»-Star: Henry Cavill (41) und seine Partnerin Natalie Viscuso sind Eltern geworden. Wie das US-Magazin «People» berichtet, haben der Schauspieler und seine Freundin ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüsst. Details wie Name, Geschlecht oder Geburtsdatum wurden bislang nicht bekannt gegeben.

Die britische «Daily Mail» veröffentlichte am Samstag, dem 18. Januar, erste Fotos des Paares mit einem Kinderwagen in Australien. Der Schauspieler befindet sich derzeit für Dreharbeiten zum kommenden Live-Action-Film «Voltron» in Down Under. Auf den entsprechenden Bildern ist nicht nur das frisch gebackene Elternpaar mit Kinderwagen zu sehen, sondern auch ein verdächtiger Ring an Viscusos Finger. Verlobungsgerüchte liessen dementsprechend nicht lange auf sich warten, eine entsprechende Bestätigung von Seiten des als sehr privat geltenden Cavills dürfte hingegen seine Zeit brauchen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Schwangerschaft hatten die beiden im April 2024 öffentlich gemacht. «Ich bin sehr aufgeregt. Natalie und ich sind beide sehr aufgeregt», hatte Cavill damals dem US-Portal «Access Hollywood» bei der New Yorker Premiere des Spionagefilms «The Ministry of Ungentlemanly Warfare» verraten. «Ich bin mir sicher, ihr werdet noch viel mehr davon sehen.»

Zuvor hatten Fans bereits über eine Schwangerschaft spekuliert, weil ein Paparazzi-Video auf TikTok die Fernsehmanagerin mit deutlichem Bauch zeigte.

2021 machten sie ihre Liebe öffentlich

Henry Cavill und Natalie Viscuso gaben ihre Beziehung im April 2021 bekannt. Der «The Witcher»-Star veröffentlichte damals auf seinem Instagram-Account ein Foto, auf dem er mit seiner Freundin beim Schachspielen zu sehen ist. «Das bin ich, wie ich ruhig und selbstbewusst dreinschaue, kurz bevor mich meine schöne und brillante liebe Natalie beim Schachspiel vernichtet», kommentierte Cavill den Schnappschuss. Viscuso postete das Bild ebenfalls und meinte dazu, dass sie «meinem lieben Henry beibringen wollte, wie man Schach spielt ... oder ... vielleicht hat er mich gewinnen lassen?» Ihr Debüt auf dem roten Teppich gaben die beiden dann im Oktober 2022 in New York City bei der Premiere von Cavills Netflix-Film «Enola Holmes 2».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Viscuso arbeitet als Fernsehmanagerin bei Vertigo Entertainment. Nicht nur privat scheint sich das Paar gut zu verstehen, auch beruflich machten sie gemeinsame Sache: Im Dezember 2022 gaben beide bekannt, dass sie an einer Adaption des Spiels «Warhammer 40.000» arbeiten. «Fantasy, Horror und Science-Fiction sind die Grundlage meiner kreativen Sprache. Als Henry mich vor ein paar Jahren mit Warhammer bekannt machte, fühlte ich mich sofort zu Hause», schrieb Natalie Viscuso damals auf ihrer Instagramseite.