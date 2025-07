Lilian de Carvalho Monteiro hat sich zum ersten Mal schwanger auf dem roten Teppich gezeigt. Bei einer Pressekonferenz in Berlin strahlte sie mit ihrem Ehemann Boris Becker um die Wette.

1/5 Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Foto: IMAGO/Eventpress

Darum gehts Lilian de Carvalho Monteiro zeigt sich erstmals schwanger auf rotem Teppich

Boris Becker und Ehefrau drehen gemeinsam Werbespot für Fensterversandhandel

Becker wird zum fünften Mal Vater, für Lilian ist es das erste Kind Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ein strahlendes Lächeln, eine Hand auf dem Bauch und die ganze Aufmerksamkeit der Fotografen: Lilian de Carvalho Monteiro (34) zog im Hotel Adlon Berlin am Donnerstag alle Blicke auf sich. Zusammen mit ihrem Ehemann Boris Becker (56) zeigte sich die werdende Mutter zum ersten Mal schwanger auf dem roten Teppich. In einem engen rosa-weiss karierten Tweed-Kostüm kam ihr Babybauch gut zur Geltung.

Gemeinsam vor der Kamera

De Carvalho Monteiro besuchte zusammen mit der Tennislegende eine Pressekonferenz zur neuen Kampagne des Fensterversandhandels fenster.com, für die die beiden erstmals gemeinsam für einen Werbespot vor der Kamera standen. Darin spielt auch ihre Schwangerschaft eine entscheidende Rille.

«Es war was Besonderes, mit meiner Frau gemeinsam beruflich aufzuschlagen», verriet Becker. «Sie traut mir meine Führung zu, aber muss natürlich selbst auch liefern.» Für die Risikoanalystin war der Auftritt in der Werbung eine echte Herausforderung, da sie in der Kampagne auf Deutsch spricht. «Das ist nicht ihre Muttersprache. Da war sie sehr mutig», lobte ihr Ehemann stolz.

«Die richtige Frau» für Boris Becker

Auch sonst fand er nur lobende Worte für seine Partnerin, mit der er seit dem vergangenen Jahr verheiratet ist. «Ich bin ein bisschen älter und wenn man lange genug lebt, darf man viele Höhen und Tiefen erleben. Entscheidend ist, wieder aufzustehen und dass du die richtigen Freunde hast und auch die richtige Frau», so der Tennis-Star.

Die Schwangerschaft seiner dritten Ehefrau hatte Boris Becker im Juni mit einem Babybauch-Video auf Instagram verkündet. «Ein kleines Wunder ist auf dem Weg. Das Beste kommt erst noch», schwärmte er zu den Aufnahmen. Für ihn ist es bereits das fünfte Kind, für Lilian de Carvalho Monteiro der erste Nachwuchs.