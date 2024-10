Neue Vorwürfe gegen Sean «Diddy» Combs. Foto: AFP 1/5

Sean «Diddy» Combs (54) sieht sich mit sieben neuen Klagen konfrontiert – darunter zwei von Klägern, die behaupten, sie seien minderjährig gewesen, als sie von dem Musikproduzenten angeblich unter Drogen gesetzt und angegriffen wurden. Das berichtet CNN. Erstmals in der einjährigen Welle von Klagen gegen Combs werden jetzt auch andere Prominente genannt und beschuldigt, angebliche Straftaten begangen zu haben, obwohl sie nicht namentlich genannt werden.

In einer Klage, die von Unbekannt eingereicht wurde, heisst es, dass die Frau 2000 im Alter von 13 Jahren von einem Limousinenfahrer zu einer Afterparty der MTV Video Music Awards eingeladen wurde, die von Combs in New York City veranstaltet wurde. Nachdem sie ein Getränk konsumiert hatte, habe sie sich schläfrig gefühlt und nach einem Platz zum Hinlegen gesucht. Combs, begleitet von einem nicht identifizierten männlichen Prominenten und einer nicht identifizierten weiblichen Prominenten, betrat das Schlafzimmer, in dem sie sich ausruhte: «Du bist bereit, zu feiern!», sagte Combs laut ihrer Beschwerde zur Unbekannten.

Anschuldigungen zurückgewiesen

Der nicht identifizierte männliche Prominente habe sie vergewaltigt, während Combs und die namentlich nicht genannte Prominente zugesehen hätten. Anschliessend hätte auch Combs sie vergewaltigt, so die Klage. Auf Anfrage verwiesen die Vertreter von Combs auf eine frühere Erklärung seiner Anwälte, in der sie die Anschuldigungen in sechs anderen Klagen, die vergangene Woche eingereicht wurden, zurückwiesen.

«Mr. Combs und sein Anwaltsteam haben volles Vertrauen in die Fakten, ihre rechtlichen Verteidigungen und die Integrität des Justizprozesses», sagten die Anwälte von Combs in der Erklärung. «Vor Gericht wird die Wahrheit ans Licht kommen: dass Mr. Combs niemals jemanden sexuell angegriffen hat – weder Erwachsene noch Minderjährige, weder Männer noch Frauen.»

Vorfälle ereigneten sich auf Partys

Die neuesten Klagen, von denen fünf am Montag vor einem Bundesgericht in New York und zwei vor dem New Yorker Obergericht eingereicht wurden, beinhalten Anschuldigungen wegen Vergewaltigung, sexueller Übergriffe, sexueller Belästigung, Körperverletzung oder Freiheitsberaubung durch Combs zwischen 2000 und 2022 in New York, Los Angeles und Las Vegas. Alle angeblichen Vorfälle ereigneten sich auf Partys, die angeblich von Combs veranstaltet wurden.

Drei Kläger sind Frauen und vier sind Männer. Alle bis auf einen behaupten, von Combs unter Drogen gesetzt worden zu sein.

Ein weiterer Kläger gibt in seiner Klage an, dass er 2022 ein 17-jähriger aufstrebender Künstler war, als er angeblich auf einer Party unter Drogen gesetzt und von Combs, der ihm ein Getränk anbot und «ihm versicherte, dass er ihn zu einem Star machen könnte», sexuell angegriffen wurde.