Kurz zusammengefasst Francesca Eastwood wurde wegen Angriff auf ihren Freund verhaftet

Für 50'000 Dollar Kaution kam sie wieder frei

Nun muss sie sich wegen häuslicher Gewalt vor Gericht verantworten

Nach dem Vorfall postete sie auf Instagram, als wäre nichts geschehen

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Nichts als Ärger mit der eigenen Brut – da geht es Clint Eastwood nicht anders als Normalo-Eltern. Seine 31-jährige Tochter Francesca (31) wurde laut «TMZ» von der Polizei bereits am Samstag in Beverly Hills verhaftet – weil sie ihren Freund tätlich attackiert hatte.

Laut eines Polizei-Insiders hatte Eastwoods Partner die Cops per Handy alarmiert. Er berichtete, dass er sich mit Francesca im Auto befand. Diese sei während eines verbalen Streits ausgerastet und habe ihn körperlich attackiert. Der Notruf-Beamte empfahl ihm, direkt die Polizeidienststelle von Beverly Hills anzusteuern.

Laut eines Insiders wurden beide dann von Beamten verhört und es stand Aussage gegen Aussage: «Doch der Freund war der einzige, der deutliche Wunden am Körper hatte. Deshalb wurde Francesca verhaftet.»

Francesca Eastwood muss vor Gericht

Die Identität des Opfers wurde im Polizeibericht nicht genannt. Zuletzt war Eastwood, die Tochter von Clint (94) und Frances Fisher, offiziell mit dem Schauspieler Alexander Wraith zusammen, mit dem sie auch Sohn Titan (6) hat. Ob er allerdings der Mann mit ihr im Auto war, ist unklar.

Die 31-Jährige wurde kurz nach der Verhaftung gegen 50'000 Dollar Kaution wieder auf freien Fuss gelassen. Sie muss sich wegen häuslicher Gewalt vor Gericht verantworten.

Nach den Schlägen tat sie, als wäre nichts geschehen

Die zweifach geschiedene Schönheit schien gehofft zu haben, dass der Zwischenfall nicht an die Öffentlichkeit kommt und damit ihre Karriere und Privatleben gefährden würde. In ihren sozialen Medien postete sie weiter, als sei nichts gewesen. Unter anderem pries sie ihre Rolle in einem kommenden Kino-Film an und teilte auf Instagram Story ein Video, auf dem sie Frühstück auf einem Gasherd kocht. Um dann allerdings mit einem kryptischen «Zeit, um News zu schauen» anzukündigen, dass für sie schlechte Nachrichten vor der Tür stehen.

Francesca, eines von Clints insgesamt acht Kindern, hatte als Mädchen 1999 in Eastwoods Film «True Crime» ihr Schauspieldebüt gegeben. Und im wahrscheinlich wohl letzten Film des 94-Jährigen, dem Gerichtsdrama «Juror #2» (er kommt am 1. November heraus), hat sie eine Nebenrolle.