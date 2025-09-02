Gemeinsam mit Paul Simon schrieb Art Garfunkel Melodien für die Ewigkeit. Privat hatte der New Yorker Sänger weniger Glück.

Darum gehts Art Garfunkel versöhnt sich mit Paul Simon nach jahrelanger Funkstille

Simon & Garfunkel bildeten in den 1960er-Jahren das bekannteste Duo der Welt

Dominik Hug, GlücksPost

Er wolle seine Wut nicht «mit ins Grab nehmen», sagte Art Garfunkel (84) kürzlich. Deswegen habe er sich mit seinem langjährigen Gesangspartner Paul Simon (83) versöhnt. Nach vielen Jahren absoluter Funkstille hätten sie sich endlich wieder getroffen und sich lange ausgesprochen, dabei seien auch Tränen geflossen, verrät der legendäre Sänger.

Mit seinem Jugendfreund Simon, den er einst an der Uni kennengelernt hatte, bildete Garfunkel in den 1960er-Jahren das wohl bekannteste Duo der Welt. Die beiden schrieben Hits wie «The Sound of Silence», «Mrs. Robinson» und «Bridge over Troubled Water».

Neid führt zu Streit

Anfang der 1970er-Jahre kam es zum ersten Streit. Denn beide waren auf das Können des anderen eifersüchtig. Simon beneidete Garfunkel um dessen Stimme, umgekehrt hätte Garfunkel gerne Simons Talent als Songwriter gehabt.

Garfunkel heiratete, liess sich scheiden und widmete sich fortan seiner Solokarriere. Seine nächste Partnerin, die Schauspielerin Laurie Bird (†25), beging Selbstmord, was in ihm eine grosse Sinnkrise auslöste. Jahrelang lebte er von der Öffentlichkeit zurückgezogen.

1981 kam es zum Comeback von Simon & Garfunkel, das in einem riesigen Benefizkonzert vor einer halben Million Fans im New Yorker Central Park gipfelte. Dann verkrachten sich die beiden erneut.

Leidenschaftlicher Wanderer

Neben der Musik entdeckte Garfunkel später eine weitere Leidenschaft: das Wandern. Während Monaten durchquerte er zu Fuss den nordamerikanischen Kontinent. Danach ging es weiter durch ganz Europa, von Irland bis in die Türkei.

In jener Zeit lernte er auch die grosse Liebe seines Lebens kennen: Kim Cermak (67). Mit der Hobbysängerin ist Garfunkel seit 1988 verheiratet, zwei Söhne krönten ihr Glück. Ihre Ferien verbringen sie gerne im Bündnerland.

Auftritte trotz Streit

Trotz Streit rauften sich Simon & Garfunkel immer wieder für Auftritte zusammen, so auch 2003, als die beiden einen Grammy für ihr gemeinsames Lebenswerk erhielten. Das letzte Konzert gab das Duo 2010. Danach gingen Simon und Garfunkel endgültig getrennte Wege – bis zur überraschenden Versöhnung 2024.

Sie würden sich gern wieder öfter sehen, meinte Garfunkel nach dem Treffen. Ob Paul künftig seine Gitarre mitbringen werde, stehe in den Sternen. «Für mich ging es darum, es wiedergutzumachen, bevor es zu spät ist», erklärt Garfunkel das Wiedersehen mit seinem alten Freund.

