Der ehemalige «Baywatch»-Darsteller Michael Newman ist im Alter von 68 Jahren gestorben. David Hasselhoff und Nicole Eggert nehmen in bewegenden Worten Abschied von ihrem langjährigen Kollegen.

Nicole Eggert und David Hasselhoff (r.) trauern um ihren «Baywatch»-Kollegen Michael Newman.

Kurz zusammengefasst Michael Newman, Ex-«Baywatch»-Star, stirbt an Parkinson mit 68

David Hasselhoff: Newman rettete mir viermal das Leben

Newman war der einzige echte Rettungsschwimmer der Serie

Er spielte in 150 Folgen und war auch Feuerwehrmann

Grosse Trauer um Michael Newman (1957-2024): Der ehemalige «Baywatch»-Darsteller ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Newman, der in der Serie den Rettungsschwimmer Mike «Newmie» Newman verkörperte, erlag am Sonntag den Folgen seiner langjährigen Parkinsonerkrankung. Die Diagnose hatte er bereits 2006 im Alter von 50 Jahren erhalten.

«Newman war ein Krieger», würdigt jetzt auch Serien-Star David Hasselhoff (72) seinen verstorbenen Kollegen in einem Statement für die «New York Post». «Er hat mir buchstäblich mindestens viermal das Leben gerettet.» Der Schauspieler erinnert sich besonders an Newmans Professionalität: «Er hat den Transfer vom Schnellboot auf die Jetski mehrmals perfekt hinbekommen. Was für ein erstaunlicher Mann. Er hatte nie Angst vor dem Wasser.»

Vom Rettungsschwimmer zum Seriendarsteller

Newman war der einzige «Baywatch»-Darsteller, der auch im echten Leben als Rettungsschwimmer arbeitete. Mit Ausnahme von Hasselhoff war er in den meisten Episoden der Serie zu sehen – in insgesamt 150 Folgen. Parallel zu seiner Schauspielkarriere war Newman ausserdem als Feuerwehrmann tätig, ein Beruf, den er nach dem Ende von «Baywatch» im Jahr 2001 noch 25 Jahre lang ausübte.

Auch seine «Baywatch»-Kollegin Nicole Eggert (52) nimmt in der «New York Post» Abschied: «Michael ‹Newmie› Newman war eine Inspiration für uns alle. Von seinem Wissen und seiner Bereitschaft, es zu teilen, bis hin zu seinem langen Kampf gegen Parkinson – er war ein Leuchtturm der Stärke», erklärt die Schauspielerin. «Die Strände werden nie mehr dieselben sein.»

Newman hinterlässt seine Frau Sarah, mit der er 36 Jahre verheiratet war, die Kinder Chris und Emily sowie eine einjährige Enkeltochter. In den letzten Jahren seines Lebens engagierte er sich auch für die Michael J. Fox Foundation, um bei der Suche nach einem Heilmittel für Parkinson zu helfen.