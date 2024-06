Ungewohnt offene Worte einer der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands: In einem Podcast offenbart ARD-Moderatorin Anne Will, dass sie lange Zeit mit grossen psychischen Problemen zu kämpfen gehabt habe. Eine Therapie habe schliesslich geholfen.

Anne Will in Podcast-Folge ungewohnt offen

1/5 Moderatorin Anne Will hat in einem Podcast der ARD einen ungewohnten Einblick in ihr Seelenleben gegeben.

Anne Will (58), eine der führenden Moderatorinnen der ARD, gibt in der neusten Folge des ARD-Podcasts «Sucht und Süchtig» ihr Innenleben preis. Die Deutsche spricht darin über ihre persönliche Krise – und gibt zu, dass sie befürchtet habe, das Glück könne ihr für immer entgleiten: «Ich war in einer Krise, bei der ich merkte, ich bin einfach beständig traurig und unglücklich». Trotz ihrer inneren Kämpfe setzte Will ihre Arbeit unbeirrt fort, doch das Fernsehen, ein Medium, das keine Schwäche dulde, habe es ihr nicht leicht gemacht. «Dann sieht man dir das natürlich im Zweifel auch an», reflektiert sie über ihre Zeit vor der Kamera. Schon beim Aufwachen habe sie ein Gefühl von Traurigkeit verspürt. Eine Gesprächs- und Hypnosetherapie habe geholfen.

Heute blickt Will positiv in die Zukunft: «Im Moment geht es mir sehr gut. Und da freue ich mich auch drüber». Nach dem Ende ihrer Talkshow bei der ARD im letzten Jahr, hat sie im April 2024 ein neues Kapitel aufgeschlagen und einen eigenen Podcast namens «Politik mit Anne Will» ins Leben gerufen, der bereits Grössen wie SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert (34) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49) zu Gast hatte.

Hier finden Sie Hilfe: Es gibt es rund um die Uhr Anlaufstellen. Das sind die Wichtigsten: Verein Postpartale Depression Schweiz: www.postpartale-depression.ch Dachverband Schweizer Männer- & Väterorganisationen: www.maenner.ch/mencare/landkarte/ Elternnotruf: 0848 35 45 55 www.elternnotruf.ch Die Dargebotene Hand: Telefon 143 oder www.143.ch. Kriseninterventionszentren: Fast jeder Kanton verfügt Kriseninterventionszentren, die rund um die Uhr niederschwellig Hilfe anbieten.

«Positiv aufgeregt»

«Das ist für mich das perfekte Match. Das macht so eine Freude. Ich bin richtig positiv aufgeregt und fühle mich total lebendig dadurch», erklärt Will – sichtlich begeistert von ihrem neuen Projekt.

