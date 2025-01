1/5 US-Rapper und Sänger Post Malone hat an Heiligabend Herz bewiesen. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Post Malone überrascht Kellnerin mit grosszügigem Trinkgeld an Heiligabend

Alleinerziehende Mutter kann dank Spende mehr Zeit mit Tochter verbringen

Rapper hinterlässt 20'000 Dollar Trinkgeld in heruntergekommener Bar in Houston Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Brown ist alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter, die sie am Heiligabend bei der Oma abgeben musste: «Es tat mir weh, zur Arbeit zu gehen und mein Baby Girl zurücklassen zu müssen. Doch ich brauche jeden Cent.» Die 36-Jährige arbeitet in der heruntergekommenen «The Railyard Bar» in der US-Metropole Houston, in die sich eigentlich nur Leute aus der Nachbarschaft hinein verirren.

Umso grösser war ihre Überraschung, als US-Rapper Post Malone (29) mit ein paar Freunden vorbeikam: «Sie hätten nicht netter und normaler sein können. Sie haben auf der Terrasse gesessen, getrunken und bei Songs von der Jukebox mitgesungen».

«Er wusste ja nicht, was er für mein Leben getan hat»

Als der Musikstar am Ende zahlen wollte, erfuhr er, dass einer seiner Freunde bereits die Rechnung beglichen hatte. Worauf er Brown bat, ihm eine Rechnung über 1 Dollar auszustellen, damit er ihr dann ein Trinkgeld von seiner Kreditkarte hinzuaddieren könnte: «Als ich draufschaute, standen da 20'000 Dollar. Ich habe angefangen, zu weinen, und habe ihn umarmt. Er wusste ja nicht, was er für mein Leben getan hat».

Durch das Extra-Geld könne sie ihren Nebenjob als Putzfrau verlassen und sich nach zwei Jahren wieder ein Auto leisten: «Dank Post Malone kann ich jetzt wieder mehr Zeit, mit meiner Tochter zu verbringen. Er war mein Weihnachtsengel!»