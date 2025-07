1/6 Die schottische Sängerin Amy Macdonald ist wieder da. Am 11. Juli 2025 erscheint ihr neues Album «Is This What You’ve Been Waiting For?». Foto: imago/Hoffmann

Fast zwanzig Jahre ist es her, seit Amy Macdonald (37) mit «This Is The Life» (2007) Europa eroberte – und vor allem ein Land: die Schweiz. Bei uns war die schottische Sängerin, die auf Totenkopf-Tattoos und schnelle Autos steht, rasch ein Star. «Bei euch hatte ich von Beginn an sehr viel Unterstützung», sagt Macdonald zu Blick. «Ich wurde zu vielen Gigs eingeladen und habe das Land schnell lieben gelernt. Es ist wunderschön bei euch, und die Fans gehören zu den besten, die ich je erlebt habe.»

Das neue Album der Singer-Songwriterin «Is This What You’ve Been Waiting For?», das am 11. Juli 2025 erscheint, knüpft an ihre alten Stärken an. Rocksongs mit rauer Schale, gefühlvollem Kern und kraftvollen Refrains. Gleichzeitig ist es eine Rückkehr zu sich selbst, nach einer schwierigen Phase, wie die Musikerin erklärt. Die Pandemie hatte ihre letzte Tour ausgebremst, geplante Shows wurden reihenweise abgesagt. «Endlich kann ich wieder loslegen! Es tut so gut, die Dinge wieder richtig planen zu können. Ohne dass ich Angst haben muss, dass im letzten Moment alles kippt.»

«Weitermachen, auch wenn alles schwer ist»

Inhaltlich schlägt Macdonald auf dem neuen Album auch nachdenklichere Töne an. Songs wie «Forward» erzählen von Krisen, aber auch von Hoffnung. Entstanden ist das Stück aus einem langen Gespräch mit ihrem Bandkollegen Tom, der eine schwere Zeit durchlebte. «Wir haben einfach stundenlang geredet, über seine Sorgen, über das Leben. Danach haben wir spontan den Song geschrieben. Es geht um das Gefühl, weiterzumachen, auch wenn alles schwer ist.»

«Is This What You’ve Been Waiting For?», die namensgebende Single des Albums, ist auch die offizielle ARD-Hymne der diesjährigen Frauenfussball-EM, die in der Schweiz stattfindet. Als Fussballfan sei es für sie eine «grosse Ehre», dass ihr Song Teil der Frauen-Euro-Übertragung sein werde, so die Sängerin. «Die mitreissende Energie eines Livekonzerts ist sehr ähnlich wie die auf dem Fussballplatz», sagt sie. «Ich freue mich sehr darauf, den unglaublichen Spielerinnen beim Wettkampf zuzusehen.»

Bewusste Offline-Zeit

Auch das Spannungsfeld zwischen Social Media und künstlerischer Integrität beschäftigt die Schottin aktuell. «Wir haben eine Kultur geschaffen, in der ständig mehr erwartet wird. Gerade die sozialen Medien üben da einen grossen Druck aus.» Sie schaffe sich bewusst Inseln, in denen sie offline bleibe. «Ich brauche Zeit für mich. Ich will nicht nur Musik machen, um Musik zu machen. Ich will leben – und dann darüber schreiben.»

Diesen Sommer geht Amy Macdonald auf grosse Tournee, die sie quer durch Europa führt. In der Schweiz wird sie dabei gleich mehrfach auftreten. Unter anderem am Festival «Moon and Stars» in Locarno. «Ich liebe es dort. Dieses Gefühl, wenn Menschen aus Fenstern und von Balkonen zuhören – das ist einfach magisch. Die Schweiz hat für mich immer einen besonderen Platz im Herzen.» Besonders das hiesige Publikum hat es ihr angetan: «In der Schweiz hören die Menschen unglaublich aufmerksam zu. Bei manchen Konzerten hätte man eine Stecknadel fallen hören können – bis zum letzten Song, wo sie dann plötzlich komplett ausflippen.»

Nach dem Festival-Sommer plant Amy Macdonald weitere Auftritte und möchte sich bald wieder ins Studio zurückziehen. Diesmal nicht unter Pandemiebedingungen, sondern mit frischer Energie und der Erfahrung aus zwei Jahrzehnten Musikbusiness. «Ich mache Musik, weil ich sie liebe», erklärt Macdonald abschliessend. «Und solange ich diese Freude spüre, will ich weitermachen.»