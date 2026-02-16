Maya Hawke hat überraschend geheiratet.

Überraschung am Valentinstag: Maya Hawke (27) heiratet in New York City. Ihre berühmten Eltern Ethan Hawke und Uma Thurman sowie der «Stranger Things»-Cast feierten die romantische Trauung in Manhattan.

Darum gehts Maya Hawke (27) heiratete am Valentinstag in Manhattan Christian Lee Hutson

«Stranger Things»-Stars wie Finn Wolfhard und Sadie Sink waren Gäste

Silja Anders

Viele Fans zeigen sich dieser Tage überrascht auf Social Media, denn «Stranger Things»-Star Maya Hawke (27) hat geheiratet. «Ich wusste nicht einmal, dass sie in einer Beziehung ist», schreiben manche User in den sozialen Medien.

Am Valentinstag trat die Tochter der Hollywoodstars Uma Thurman (55) und Ethan Hawke (55) vor den Traualtar und gab ihrem Partner Christian Lee Hutson (35) das Ja-Wort.

Grosse Namen auf der Gästeliste

Wie Bilder des «Hello»-Magazins zeigen, wurde Maya Hawke von ihrem berühmten Vater in die St. George’s Episcopal Church in Manhattan begleitet. Dabei trug die Braut ein hochgeschlossenes, elegantes Hochzeitskleid, eine Hochsteckfrisur und einen dezenten Schleier.

Ethan Hawke griff zum klassischen schwarzen Anzug, während die Brautmutter Uma Thurman ein hellblaues Kleid mit zartem Blumenmuster wählte.

Besonders rührend: Sämtliche Schauspielkolleginnen und -kollegen von Maya Hawke aus der Hit-Serie «Stranger Things» standen auf der Gästeliste und feierten mit Hawke und deren neuem Ehemann den grossen Tag. Fotografen entdeckten Finn Wolfhard (23), Joe Keery (33), Caleb McLaughlin (24), Charlie Heaton (32), Sadie Sink (23), Natalia Dyer (29) und Gaten Matarazzo (23) – alle in eleganter Abendgarderobe.

Für Fans dürfte diese Hochzeitsnachricht überraschend kommen. Zwar wurde Maya Hawke im April 2025 mit einem auffälligen Diamantring gesichtet, doch eine Verlobung hatte sie nie offiziell bestätigt. Sie lernte ihren Ehemann vor über vier Jahren durch gemeinsame Musikprojekte kennen. Im Studio arbeiteten sie für ihr Album «Chaos Angel» eng zusammen. Ihr Privatleben hält die Schauspielerin jedoch meist aus der Öffentlichkeit heraus.