US-Rapper Lil Baby (29) wurde in Las Vegas verhaftet. Der Grammy-Gewinner, der mit bürgerlichem Namen Dominique Armani Jones heisst, wurde laut Gerichtsdokumenten, die unter anderem «People» vorliegen, wegen des Tragens einer verdeckten Waffe ohne Genehmigung angeklagt.

Die Las Vegas Metropolitan Police bestätigte dem Magazin, dass Lil Baby am Montag (26. August) gegen 5 Uhr morgens nach einem Vorfall festgenommen wurde. Was genau passierte, ist nicht bekannt.

Lil Baby nach Kaution wieder auf freiem Fuss

In einem Statement gegenüber der «Los Angeles Times» erklärten die Anwälte des Rappers, sie würden «aktiv untersuchen», warum der 29-Jährige überhaupt verhaftet worden war, obwohl er im Bundesstaat Georgia eine gültige Erlaubnis zum Tragen einer verdeckten Waffe hatte. Laut dem Bericht ist es im US-Bundesstaat Nevada zwar erlaubt, eine Waffe offen zu tragen, der Staat erkenne aber keine Genehmigungen für verdeckte Waffen aus mehreren anderen Staaten an, darunter auch Georgia.

Lil Baby soll nach der Zahlung einer Kaution von 5.000 US-Dollar wieder auf freiem Fuss sein. Am 1. Oktober soll er vor Gericht erscheinen.

Nicht sein erstes Vergehen

Es ist offenbar nicht Lil Babys erster Konflikt mit dem Gesetz. Bereits als Teenager wurde er mehrmals festgenommen, 2014 wurde er wegen Marihuana zu zwei Jahren Haft verurteilt. 2021 wurde er am Rande der Paris Fashion Week wegen eines Drogenvergehens von der französischen Polizei festgenommen und musste eine Geldstrafe zahlen.

Lil Baby feierte unter anderem mit seinen Alben «Harder Than Ever» (2018), «My Turn» (2020) und «It's Only Me» (2022) sowie den Singles «Yes Indeed» (2018) mit Drake (37) oder «Do We Have a Problem?» mit Nicki Minaj (41) Charterfolge. Für seinen Song «Hurricane» mit Kanye West (47) und The Weeknd (34) erhielt der Rapper 2022 den Grammy für die «Best Melodic Rap Performance».

