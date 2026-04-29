Grosse Sorge um Hollywood-Star Olivia Wilde

Olivia Wildes Auftreten auf dem roten Teppich löst Spekulationen aus: Die Schauspielerin zeigte sich bei der Premiere von «The Invite» auffällig mager. Experten vermuten den Gebrauch des Abnehm-Medikaments Ozempic.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Olivia Wilde sorgt für Diskussionen: Fans spekulieren über Gewichtsverlust

Experte warnt vor Nebenwirkungen des Medikaments Ozempic

Film «The Invite» feiert Kino-Premiere im Sommer 2026

Fynn Müller People-Redaktor

Eigentlich wollte Olivia Wilde auf dem roten Teppich ihren neuen Film «The Invite» vorstellen. Nach ihrem Auftritt diskutieren die Fans aber nur über ein Thema: ihr verändertes Aussehen. Sie wirkt deutlich dünner als zuvor und sorgt damit für Spekulationen.

Auf X vermuten viele User, dass Wilde mit Ozempic abgenommen haben könnte. Dieses Medikament, das ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt wurde, wird immer häufiger als Schlankheitsmittel eingesetzt. «Was zum Teufel geht gerade in Hollywood vor», meint ein Nutzer. Ein anderer schreibt: «Was ist bloss mit ihrem Gesicht passiert? Das bereitet mir wirklich Sorgen.»

Einige nehmen Olivia Wilde in Schutz, sagen, dass die Bilder vom roten Teppich eine ungünstige Momentaufnahme seien. «Es liegt am Winkel und an der Beleuchtung, glaub mir», ist sich ein Nuter sicher.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Experte warnt vor Ozempic

Dr. Jesse Morse, ein medizinischer Experte, spricht auf seinem Account vom sogenannten «Ozempic-Gesicht». Es sei eine Nebenwirkung des raschen Gewichtsverlusts. Sein Rat: Finger weg von Ozempic. Laut Morse ist der mit diesem Phänomen verbundene Gesichtsvolumenverlust «nahezu unmöglich rückgängig zu machen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Trotz der Diskussionen um ihre Gesundheit kann sich Wilde über erste positive Kritiken für ihren neuen Film freuen. «The Invite» wird als Rückkehr zu ihrer Form gefeiert, nachdem ihr letzter Film «Don’t Worry Darling» im Jahr 2022 durchwachsene Resonanz erhalten hatte. Im Sommer soll ihr neuer Film in die Kinos kommen.