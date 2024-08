20 Jahre lang lebten Fritz und Angela Wepper in ihrem grossen Haus am Tegernsee. Jetzt sind die beiden tot – und das Anwesen steht zum Verkauf.

1/5 In diesem Haus lebte Fritz Wepper 20 Jahre lang.

Das idyllische Haus in Gmund am Tegernsee, in dem TV-Star Fritz Wepper (1941–2024) und seine Frau Angela (1942–2019) 20 Jahre lang lebten, steht zum Verkauf. Das Anwesen, das der Unternehmer Erich Lejeune 1998 bauen liess, war für das Ehepaar Wepper zu Lebzeiten Rückzugsort und geliebtes Eigenheim.

Das typisch bayerische Haus mit viel Holz und grünen Fensterläden bietet auf 200 Quadratmetern Wohnfläche zwei Schlafzimmer und zwei Bäder. Der grosse Garten mit altem Baumbestand und einem kleinen Naturbach war für die beiden ein Ort der Erholung und für ihre Enkelkinder ein Spielplatz.

Nach Angelas Tod hielt die Trauer Einzug

«Das Haus ist ein Stück Bayern, eine echte Perle», schwärmt Lejeune gegenüber der «Bild». Auch in turbulenten Zeiten ihrer fast 40-jährigen Ehe blieb das Haus für Fritz und Angela für die Weppers ein Familien-Refugium.

Angela Wepper starb im Januar 2019 nach einem Treppensturz und einer Hirnblutung. Fritz Wepper zog sich ins Haus nach Gmund zurück, um zu trauern. «Der Verlust von Angela ist für mich unsagbar schwer. Sie war eine grossartige Frau, Mutter und Grossmutter. Wir vermissen sie sehr», sagte er damals zur «Bild».

Mittlerer Millionenbetrag

Nach dem Tod von Fritz Wepper am 25. März 2024 gab seine zweite Frau Susanne Kellermann das Haus auf. Jetzt steht es leer, ist frisch renoviert und wartet auf einen neuen Besitzer, der es wieder mit Leben füllt. Für einen mittleren Millionenbetrag kann man sich dieses Stück bayerische Idylle sichern, in dem Fritz und Angela Wepper geliebt, gestritten, gelacht und geweint haben.