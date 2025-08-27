DE
14 Kilo im 2024
Amanda Bynes nimmt mit Ozempic ab

Amanda Bynes hat im Jahr 2024 mindestens 14 Kilo mithilfe von Ozempic abgenommen. Stolz zeigt sich die ehemalige Schauspielerin auf Instagram.
Publiziert: 07:34 Uhr
