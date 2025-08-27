DE
Home
People
People International
Amanda Bynes nimmt mit Ozempic ab
14 Kilo im 2024
Amanda Bynes nimmt mit Ozempic ab
Amanda Bynes hat im Jahr 2024 mindestens 14 Kilo mithilfe von Ozempic abgenommen. Stolz zeigt sich die ehemalige Schauspielerin auf Instagram.
Publiziert: 07:34 Uhr
